Caída viral: el primer robot humanoide ruso fracasa por completo en su presentación

Lo que comenzó como un acto lleno de expectación terminó en una escena incómoda cuando AIdol, el primer robot humanoide con inteligencia artificial (IA) de Rusia, se desplomó en pleno escenario durante su presentación oficial en Moscú.

El incidente ocurrió el martes (10.11.2025) en el Centro de Congresos Yarovit Hall, ante unos 50 periodistas que habían acudido a un evento presentado como una muestra de innovación. La sorpresa inicial pronto dio paso al desconcierto.

Videos difundidos por medios rusos e internacionales muestran cómo, con la banda sonora de Rocky de fondo, AIdol apenas dio unos pasos antes de perder el equilibrio y caer al suelo.

La escena adquirió un aire casi surrealista cuando, tras la caída, varios miembros del personal se apresuraron a retirar al robot del escenario.

Primero, intentaron arrastrarlo fuera de la vista mientras permanecía inmóvil en el suelo, y luego intentaron taparlo con una gran cortina negra en un intento evidente de ocultar el momento. El resultado fue torpe y caótico: la tela se extendió de forma desordenada mientras el equipo luchaba por sacarlo rápidamente del escenario.

“Al principio hubo un momento silencio”, relató a The New York Times Dimitri Filonov, editor jefe de Edinorog Media y testigo directo. “Luego comenzaron a aplaudir para mostrar su apoyo”.

AIdol habría tropezado por problemas de calibración

Vladimir Vitukhin, director ejecutivo de la empresa rusa de robótica Idol, intentó restar importancia al tropiezo y, según medios, lo atribuyó a problemas de calibración e iluminación.

“Se trata de un aprendizaje en tiempo real, en el que un buen error se convierte en conocimiento y un mal error se convierte en experiencia”, declaró posteriormente, según recoge Newsweek.

Pese al contratiempo, los desarrolladores destacaron las capacidades del robot. Según el medio estadounidense, AIdol funciona con una batería de 48 voltios que le permite operar hasta seis horas seguidas.

Newsweek también señala que el humanoide incorpora 19 servomotores y puede mostrar más de una docena de emociones básicas y cientos de microexpresiones gracias a su piel de silicona, diseñada para imitar las expresiones faciales humanas.

“El robot puede sonreír, pensar y sorprenderse, igual que una persona”, aseguró Vitukhin durante la presentación.

Un aspecto que los creadores subrayaron especialmente es que el 77 % de los componentes son de fabricación rusa, una cifra que aspiran aumentar hasta el 93 % en futuras producciones.

Personal técnico intentó ocultar con una cortina negra al fallido robot AIdol tras su caída en el escenario del Centro Yarovit. Crédito: Valery Sharifulin/TASS/ZUMA/picture alliance | Deutsche Welle

Robótica humanoide: comparación internacional

El tropiezo de AIdol ha generado numerosas críticas en redes sociales y foros tecnológicos, donde muchos cuestionan si el sector robótico ruso está preparado para competir internacionalmente.

Las comparaciones con los avances logrados por otros países son inevitables. China, por ejemplo, ha conseguido desarrollar robots bípedos comercialmente viables y relativamente asequibles capaces de practicar kickboxing y realizar expresiones faciales realistas, tal como señala Futurism.

El incidente se produce en un momento en que la robótica humanoide experimenta un notable auge global.

Según The New York Times, en 2024 las inversiones en tecnología humanoide superaron los $1,600 millones de dólares, sin contar la inyección multimillonaria de Elon Musk y Tesla en su proyecto Optimus.

Filonov, quien ya anticipaba posibles problemas de movilidad del robot antes del evento, recordó que no es inusual que las empresas emergentes de robótica enfrenten dificultades iniciales.

“Creo que simplemente tuvieron mala suerte”, comentó, mencionando que incluso Boston Dynamics, referente mundial en el sector, ha documentado fallos similares con su robot Atlas.

Mientras tanto, los desarrolladores han retirado temporalmente a AIdol para que los ingenieros examinen sus sistemas de equilibrio y software de control, reafirmando que el robot aún se encuentra en fase de pruebas.

