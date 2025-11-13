Xander Zayas dice que defensa contra Baraou es muy especial

Xander Zayas, campeón de peso superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), expresó que su primera defensa contra Abass Baraou –monarca de la Asociación Mundial Boxeo (AMB)– es muy especial.

En una conferencia de prensa realizada en Puerto Rico, Zayas destacó que el hecho de pelear en su tierra y que el combate sea una unificación hace que este duelo sea mucho más emocionante.

“Es una pelea muy emocionante para ambos. Hay mucho en juego para ambos. Nuestra primera defensa del título, por un campeonato unificado, siento que es muy especial. Como él dijo, estamos haciendo historia”, dijo.

“Sabemos cómo adaptarnos. Sabemos en qué es bueno Abass. Así que debemos tenerlo en cuenta. Es un gran atleta. No todos están dispuestos a pelear contra los mejores, pero nosotros sí. (…) Estamos aquí para dar un espectáculo para Puerto Rico”, agregó.

Recordemos que la pelea del puertorriqueño se llevará a cabo en su país natal el 31 de enero en el Coliseo de Puerto Rico.

Xander Zayas demostró madurez y un boxeo inteligente al superar en su última pelea a Jorge García por decisión unánime en las tarjetas de los jueces. Con este triunfo, el puertorriqueño se convirtió en el campeón más joven del boxeo en la actualidad con 22 años y se consolidó como una de las promesas más brillantes del deporte.

Tras la victoria, Zayas comentó que quería hacer su primera defensa en Puerto Rico -donde solo ha peleado en una ocasión- y su promotor Bob Arum lo hizo realidad.

En cambio, Abass Baraou se convirtió en campeón absoluto de la AMB tras la salida de Terence Crawford, quien abandonó la categoría después de subir dos divisiones y acabar con el reinado de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, conquistando el título indiscutido de peso supermediano.

THE LAND OF CHAMPIONS 🇵🇷🏆@XanderZayas returns to Puerto Rico looking to unify the Junior Middleweight titles against Abass Baraou Saturday, January 31.



Ticketing info will be announced soon. pic.twitter.com/ot75iEujpm — Top Rank Boxing (@trboxing) November 10, 2025

Xander Zayas, de 22 años, se coronó por primera vez como campeón mundial de peso superwelter de la OMB, título que Sebastián Fundora dejara el título vacante. El puertorriqueño tiene récord de 22 victorias (13 por nocauts) y cero derrotas como profesional.

Por su parte, Abass Baraou, de años, es el campeón de peso superwelter de la AMB tras la renuncia de Terence Crawford. El peleador alemán cuenta con un registro de 17 triunfos (9 de ellos por la vía rápida) y un revés.

