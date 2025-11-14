Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy viernes 14 de noviembre en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este viernes 14 de noviembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.31 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.96 y 18.24 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en rojo a un valor de 18.31 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia continúa a la baja. El precio promedio de hoy fue de 26.24 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece sin grandes variaciones tras el cierre de mercado de divisas. Su cotización está este viernes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no registró cambios línea en su cotización de hoy. Tras permanecer ayer a la baja, hoy su valor es de 497.62 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia a la baja y cotizó al cierre a 64.0 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.31 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.24 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 497.62 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 64.0 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te recomendamos contrastar el precio primero: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Identifica el país de destino, introduce el monto a enviar y calcula los costos.