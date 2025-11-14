Gabe Vásquez lanza una iniciativa para proteger a “tierras sagradas” de la industria petrolera

Gabe Vásquez, representante por Nuevo México, impulsó una iniciativa dirigida a proteger de las compañías petroleras a tierras que durante siglos han sido consideradas sagradas por los descendientes de grupos indígenas, la cuales hoy se enfrentan a la posibilidad ser explotadas generando contaminación y rompiendo el equilibrio del ecosistema.

Frente a dicha amenaza, el demócrata de 41 años le solicitó a Doug Burgum, secretario del Departamento del Interior, impedir que entre en vigor la decisión de la Administración Federal de iniciar el proceso de revocación de la Orden de Tierras Públicas (PLO) n.º 7923, la cual protege a las tierras que rodean el Parque Histórico Nacional de la Cultura Chaco (CCNHP).

A través de una carta, a la cual se sumaron los senadores Martin Heinrich y Ben Ray Luján, así como las representantes Teresa Leger Fernández y Melanie Stansbury, Gabe Vásquez le pidió al exgobernador de Dakota del Norte mantener protegido al Parque Nacional del Chaco.

“El Cañón del Chaco cuenta la historia de nuestros antepasados, y es nuestra responsabilidad garantizar que esa historia siga siendo contada por las generaciones futuras.

Proteger este paisaje sagrado no sólo significa preservar la historia, sino también honrar nuestros compromisos con las naciones tribales y respetar su soberanía.

Revocar estas medidas de protección borraría décadas de cooperación productiva y amenazaría las tierras sagradas que definen quiénes somos”, indica parte del documento.

En una parte del Parque Histórico Nacional de la Cultura Chaco existen vestigios de grupos indígenas que habitaron la región. (Crédito: Cedar Attanasio / AP)

El proyecto de ley promovido por Gabe Vásquez contempla la prohibición de arrendamientos de petróleo, gas y minerales a compañías privadas en tierras federales no indígenas dentro de una zona de amortiguación de 10 millas alrededor del CCNHP.

Cabe señalar que, con el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca, uno de los pilares en su proyecto para impulsar a la economía estadounidense consiste en permitir la perforación petrolera en tierras anteriormente protegidas.

Sin embargo, la verdadera razón de peso detrás de su plan consiste en ser condescendiente con las multinacionales del sector petrolero que le aportaron decenas de millones de dólares a su campaña para reducir la amplia ventaja obtenida por la demócrata Kamala Harris a través de un nivel de donaciones sin precedente.

Sigue leyendo:

• Gabe Vásquez lanza iniciativa para combatir altos costos de atención médica en comunidades rurales

• Demócrata Gabe Vásquez ofrece “trabajo duro” en anuncio en español en Nuevo México

• Trump reabre cientos de millones de acres de aguas y tierras federales para la perforación petrolera

• “Perfora, baby, perfora”: cómo la política energética de Trump ha tenido impacto en Sudamérica y otras partes del mundo