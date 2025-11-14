Piden mantenerse alerta por riesgos de deslaves e inundaciones

Las lluvias de moderadas a fuertes que caen en el condado de Los Ángeles desde el jueves por la noche y que se pronostica durarán todo el fin de semana, llevó a que las autoridades lanzaran un llamado a los angelinos para que se mantengan vigilantes ante la posibilidad de deslaves y flujo de escombros sobre todo en las áreas que fueron afectadas por los incendios forestales de enero.

“Una orden de evacuación ha sido emitida para las propiedades afectadas por los incendios. El LAPD (Departamento de Policía de Los Ángeles) está contactando a los residentes de esas propiedades afectadas. A todos los angelinos se les motiva a mantenerse seguros en los caminos durante este periodo de lluvias”, publicó la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

Las autoridades han pedido a los angelinos monitorear las actualizaciones oficiales del tiempo y evitar viajes innecesarios durante la tormenta, especialmente si les avisan del riesgo de flujo de lodo en sus vecindarios.

Incluso desde antes de la tormenta, la Oficina de Gestión de Emergencias y las fuerzas del orden público advirtieron a los residentes de las zonas con riesgo de posibles aludes de escombros que evacuaran.

La presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, llamó a los residentes del condado a mantenerse alerta ante la tormenta que se extenderá por varios días.

“Si bien la lluvia de hoy puede parecer ligera, se esperan lluvias más intensas y cambios bruscos en las próximas horas”, dijo la supervisora.

Pidió a los residentes que no subestimen las precipitaciones ya que enfrentan riesgos reales en las próximas horas y días.

“Las tormentas son peligrosas y quiero que todos los residentes del Condado de Los Ángeles se mantengan al pendiente e informados. Si viven en nuestras comunidades de montaña o en las estribaciones, o cerca de zonas afectadas por incendios recientes como los de Eaton o Bridge, extremen las precauciones”.

Afirmó que estas comunidades son más vulnerables a inundaciones y aludes de lodo peligrosos.

“Prepararse ahora puede salvar vidas después”, enfatizó.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó un extenso sistema de tormentas y lluvias de moderadas desde la noche del jueves 13 de noviembre, hasta el domingo 16 de noviembre, en toda la región de Los Ángeles.

Se anticipa que las lluvias alcanzarán su punto máximo entre la noche del viernes y el sábado.

La alerta de evacuación de la ciudad de Los Ángeles entró en vigor a las 6:00 p. m. de la noche del 13 de noviembre, y se extiende hasta el domingo 16 de noviembre, para las zonas afectadas por incendios recientes debido al riesgo de deslaves de lodo.

También han emitido una alerta de inundación para la región de Los Ángeles desde las 4:00 a. m. del viernes hasta las 10:00 p. m. del sábado. Los impactos en la zona podrían incluir cortes de energía, derrumbamientos y posibles inundaciones en las carreteras.

A partir de la tormenta, el Programa de Refugios de Invierno se ha activado.

Los refugios de invierno reforzados ya están abiertos para personas sin hogar. Las ubicaciones se encuentran en: lahsa.org/winter-shelter. Llamen al 2-1-1 para verificar la disponibilidad de camas y la información sobre transportación.

A todos los residentes se les anima a:

Inscribirse para recibir las alertas de emergencia en: alert.lacounty.gov.

Descarga la aplicación móvil Genasys Alert o visita protect.genasys.com para ver el estatus de evacuación.

Encuentra el sitio de distribución de bolsas de arena y arena más cercano en: https://pw.lacounty.gov/dsg/sandbags/.

Consulte el pronóstico de flujos de lodo y escombros del Departamento de Obras Públicas del Condado de Los Ángeles para su área en https://dpw.lacounty.gov/wrd/forecast/index.cfm.

Visite ready.lacounty.gov/rain para los consejos y recursos de preparación para la lluvia más recientes.

Durante y después de una tormenta, se les motiva a:

Tener un plan de emergencia que sea fácil de entender para todos los miembros de la familia.

Siga atentamente las noticias de radio y televisión para obtener información sobre las condiciones meteorológicas y las inundaciones en su zona.

Prepárese para evacuar de inmediato si se ordena una evacuación. Tenga rutas conocidas de evacuación alternativas para salir de su vecindario.

Identifique los artículos importantes que debe llevar si su vecindario es evacuado (por ejemplo, fotos, documentos importantes, medicamentos y otros artículos esenciales para su familia y mascotas).

Manténgase alejado de los canales de control de inundaciones, sumideros, cañones y cursos de agua naturales que son vulnerables a las inundaciones durante períodos de fuertes lluvias.

No intente cruzar zonas inundadas y nunca entre en aguas en movimiento a pie ni en vehículo.

Si ve a alguien que ha sido arrastrado por la corriente, no entre al agua ni intente rescatarlo. Llame inmediatamente al 911 y, si es posible, lance una cuerda o algún tipo de dispositivo de flotación.

El Departamento del sheriff del condado de Los Ángeles dio a conocer que están llevando a cabo visitas domiciliarias a residencias vulnerables previamente identificadas por Obras Públicas para notificarles las advertencias y órdenes de evacuación, que entrarán en vigor a las 8:00 pm de esta noche.

Al mismo tiempo, el equipo de servicios de asistencia para personas sin hogar del sheriff ha continuado contactando a personas sin hogar que residen en y alrededor de canales y ríos para informarles sobre la tormenta y ofrecerles servicios de apoyo para ayudarles a prepararse.