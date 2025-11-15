Ecuatorianos en el exterior listos para participar en referéndum y consulta popular

Los ecuatorianos que residen en Estados Unidos podrán participar este domingo 16 de noviembre en el referéndum y consulta popular de su país de origen, en la que habrán de votar si o no a la instalaciones de bases militares extranjeras, una nueva Constitución y reformas políticas.

“Vamos a tener dos recintos electorales, uno en Los Ángeles y otro en San Francisco”, dijo el embajador Gustavo Anda Sevilla, quien es el cónsul de Ecuador en Los Ángeles.

En Los Ángeles, el recinto de votación se localiza en el 3680 Wilshire Blvd, quinto piso de Los Ángeles, 90010; en San Francisco, en la Church of Scientology en el 701 Montgomery St en San Francisco, 94111.

El embajador Anda Sevilla explicó que en Los Ángeles, se tienen 6,276 ecuatorianos empadronados y en San Francisco, 1,537.

“Nuestra jurisdicción abarca toda la costa oeste del país, California, Oregon, Washington, Hawaii, Nevada y Alaska”, precisó.

Puntualizó que el voto será presencial, y se podrá hacer desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche este domingo 16 de noviembre.

“Para poder votar, los ecuatorianos empadronados deben presentar la cédula de identidad ecuatoriana, el id consular o el pasaporte ecuatoriano, cualquiera de estos documentos, y no importa que estén vigentes o no”, dijo el embajador Anda Sevilla.

Se espera que la lluvia no impida que los ecuatorianos lleguen a votar este domingo 16 de noviembre. (Cortesía Consulado de Ecuador en Los Ángeles)

Afirmó que la participación electoral normalmente es baja comparada con el padrón electoral.

“En Los Ángeles llegan entre 900 y 1,000 ecuatorianos a votar, y en San Francisco entre 100 o 200. Las distancias complican que puedan venir a ejercer el voto. A pesar de eso, siempre se dan citas delegaciones de Nevada, Modesto y San Diego”.

El diplomático comentó que el voto de los ecuatorianos que viven en el exterior, es facultativo, que quiere decir que es opcional y nadie está obligado.

“Mi mensaje a quienes viven en el exterior es que se acerquen a ejercer su derecho al voto, y hagan un esfuerzo por participar de la vida política y cívica de Ecuador”.

Agregó que esperan a los ecuatorianos con las puertas abiertas para que mantengan el vínculo con su país.

La consulta y el referéndum fueron convocados por el presidente de Ecuador, Daviel Noboa.

La papeleta electoral contiene tres preguntas para referéndum y una para la consulta popular. A todas hay que contestar con un sí o no.

En California, podrán votar en Los Ángeles y San Francisco. (Cortesía Consulado de Ecuador en Los Ángeles)

Estas son las preguntas:

1. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de Seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución?

2. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución?

3. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se les elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo con el último censo nacional?

4. ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?

Doble participación

Jorge Amayo Triviño dijo que no solo acudirá a depositar su voto en el recinto electoral en Los Ángeles sino que junto con una de sus hijas será parte de las mesas electorales.

“Para nosotros, los días de elecciones son una especie de fiestas patrias, se reúne uno con su comunidad y comparte con ellos”.

Compartió que en el Ecuador hay una tremenda bipolaridad entre el Correismo y el AntiCorreismo (en torno al expresidente de Ecuador, Rafael Correa).

“Amigos y familias se pelean, pero eso hace que la gente quiera que su voto cuente”.

Jorge contó que en los 25 años que lleva en Estados Unidos, siempre ha votado en las elecciones de Ecuador.

“En Ecuador el voto es obligatorio, no así para los ecuatorianos que vivimos en el extranjero. Mi familia, mi esposa (cuando vivía) y mis dos hijas siempre damos la manejada de hora y media del condado de Orange a Los Ángeles para votar y compartir esta fiesta electoral”.

Dijo que para su familia es muy importante salir a votar, más porque viene de una familia de políticos.

“En el Ecuador, mi hermano es asambleísta, y mis padres y mi hermana fueron concejales. Así que para nosotros, la política es una forma de aportar a la comunidad”.

Y añadió que independiente de por quién quieran votar, es importante hacer escuchar la voz por medio del voto para que las autoridades sepan que los ecuatorianos en el exterior están presentes.

Una gran responsabilidad

Al igual que Jorge, Luis Coronel, presidente del Ancon Club Los Angeles (una corporación no lucrativa de ecuatorianos), no solo acudirá a votar sino que junto con su familia van a colaborar en las mesas electorales.

“Es una enorme responsabilidad ser parte de un cambio o transformación. Por más pequeño que sea el aporte, hay que asumir el compromiso”.

Así que dijo está más que listo para ser parte de lo que llamó un voto histórico.

“Mañana vamos a madrugar para votar y colaborar; y como una gran parte de los ecuatorianos asumiremos la responsabilidad de ser parte de la historia al poner un granito para mejores días del país”.

Se calcula que en Estados Unidos viven alrededor de un millón de ecuatorianos. Sin embargo, de acuerdo al Censo, en 2021, el Pew Research Center estimó que había 830,000 en el país.