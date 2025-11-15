“Vengan de a uno”: nuevos detalles sobre la vez que Teo Gutiérrez, ex Cruz Azul, sacó un arma en Argentina

Nuevas revelaciones sobre el incidente más explosivo en la carrera de Teófilo Gutiérrez volvieron a encender el recuerdo de un episodio que marcó al fútbol argentino. Giovanni Moreno, ex compañero del delantero colombiano, ofreció detalles inéditos sobre la pelea que estalló en el vestuario de Racing luego de la derrota 4-1 frente a Independiente en 2012, una noche que terminó con un arma de fuego en manos de Teo.

“Si él no saca esa pistola, a nosotros nos acaban en el camarín”, relató Moreno en diálogo con ESPN, en referencia al instante en el que Gutiérrez desenfundó el arma en medio del tumulto.

La tensión, sin embargo, había comenzado antes. Sebastián Saja, capitán y líder del plantel, quien recientemente fue preparador de arqueros en el Inter Miami, ingresó al vestuario insultando y desafiando al colombiano. “Teo estaba sentado, y Saja le decía: ‘Si sos tan bravo como decís vení parate, vamos a las duchas y peleamos, que ya no te aguanto más’. Teo no decía nada, ahí callado, y Saja le decía ‘dale, cagón’”, explicó Moreno.

Poco después, una frase encendió la chispa definitiva: “A vos te hicieron cuatro goles y nadie te dice nada”. Según Gio, ese comentario desató la furia del arquero y la pelea pasó de verbal a física. Él mismo trató de intervenir: “Yo me paro y le tiré una patada voladora, pero pasé de largo. Y ahí empezó a golpearme, un puño me cortó la oreja y el otro la ceja”.

El día que todo se desbordó: expulsiones, presión y un vestuario fuera de control

El partido ya había sido un desastre para Racing. El equipo de Alfio Basile llegaba golpeado tras tres encuentros sin ganar y bajo la advertencia del propio DT: si perdían, renunciaría. Con esa presión, el plantel salió decidido a revertir la mala racha.

Durante el primer tiempo, Racing tomó ventaja cuando Gabriel Hauche aprovechó un error de Gabriel Milito y asistió a Teo para el 1-0. Pero Independiente respondió con dos goles de Facundo Parra y dio vuelta el marcador. En la segunda mitad todo empeoró: primero fue expulsado Bruno Zuculini y, minutos más tarde, el propio Teo vio la roja por insultar al árbitro Sergio Pezzotta. Con nueve hombres, el equipo terminó recibiendo dos goles más, marcados por Patricio Vidal y Patito Rodríguez.

Mientras sus compañeros seguían procesando la derrota, Teo ya estaba en el vestuario cuando Saja irrumpió. “Teo, me tenés podrido, siempre lo mismo con vos, siempre te expulsan, estás jugando con la plata de mi familia”, recordó Moreno. La discusión escaló hasta que más jugadores se sumaron y los colombianos quedaron arrinconados en una esquina. Fue entonces cuando Gutiérrez sacó el arma y gritó: “Ahora sí, maricas, vengan de a uno”.

Años después, Alfio Basile describió aquella escena como el punto final de su carrera en Racing. “Cuando llego al vestuario, había dos jugadores míos boxeándolo. Después, mete la mano en el bolso y saca ‘la máquina’ y me apunta a mí. Ese día fue el que largué, porque en algo fallé”, contó el Coco en ESPN.

Gio Moreno —quien jugó en Racing entre 2010 y 2012— convivió con Teo durante dos temporadas memorables y turbulentas. Gutiérrez, que además pasó por Cruz Azul en 2013 antes de su polémico traspaso a River Plate, disputó dos Copas del Mundo (2014 y 2018), pero aquel episodio en Avellaneda quedó grabado como uno de los momentos más impactantes de su trayectoria.



