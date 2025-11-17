EE.UU. dice que designará organización terrorista al Cartel de los Soles liderado por el Nicolás Maduro

Estados Unidos anunció que designará como organización terroristas al Cartel de los Soles, la supuesta organización presuntamente liderada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otras figuras de su gobierno.

El Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que su país designará al Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera y se refirió al “ilegítimo” Nicolás Maduro como su líder.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Maduro y a otros dirigentes de la Venezuela chavista, como el ministro de Interior, Diosdado Cabello, de pertenecer a esta presunta organización criminal.

Washington lleva mucho tiempo sosteniendo que en lo más alto del Estado venezolano reside la cúpula de una organización criminal a la que atribuye el envío de drogas ilegales a Estados Unidos.

Maduro siempre ha negado enérgicamente las acusaciones y recientemente dijo que el gobierno estadounidense “está fabricando una guerra” contra Venezuela.

Designar a las organizaciones como grupos terroristas otorga a las fuerzas del orden y a los militares estadounidenses más poderes para atacarlas y desmantelarlas.

Según una nota de prensa difundida por el Departamento de Estado, la designación como organización terrorista del Cartel de los Soles se hará efectiva el 24 de noviembre.

Estados Unidos ya ha designado como organizaciones terroristas a varios carteles, incluidos el Tren de Aragua de Venezuela y otros en México y Ecuador.

Al anunciar la medida, Rubio dijo: “Ni Maduro ni sus compinches representan al gobierno legítimo de Venezuela.”

El anuncio de la designación supone un paso más en la campaña de presión que el gobierno de Donald Trump parece haber emprendido contra la Venezuela chavista.

Estados Unidos ha enviado al Caribe el mayor despliegue militar en décadas y ha llevado a cabo al menos 21 ataques contra presuntos buques de narcotráfico, matando al menos a 83 personas, en las últimas semanas.

Sin embargo, no ha proporcionado pruebas sobre los que iban a bordo y los abogados han dicho que los ataques podrían infringir el derecho internacional.

El anuncio de Rubio llega cuando aumenta la especulación sobre si EE. UU. podría atacar objetivos terrestres dentro de Venezuela como parte de un intento de ejercer presión militar sobre Nicolás Maduro para expulsarlo del poder.

Donald Trump ha dicho que “más o menos” ha tomado una decisión sobre qué hacer, pero aún no ha desvelado cuál es.

BBC:

