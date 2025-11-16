Latinos Framber Valdez y Ranger Suárez, entre los pitchers mejor rankeados rumbo a la agencia libre

MLB.com publicó su listado de los cinco mejores pitchers abridores que estarán disponibles en la próxima agencia libre, un grupo encabezado por el derecho Dylan Cease y que también incluye a dos lanzadores latinos muy bien posicionados: el dominicano Framber Valdez y el venezolano Ranger Suárez.

En un mercado sin una figura tipo futuro Salón de la Fama, los evaluadores consultados por MLB coinciden en que la parte alta de la clase es bastante pareja. Eso hace que elegir al pitcher ideal se convierta en una tarea delicada para los equipos que buscan reforzar su rotación.

La importancia del pitcheo volvió a quedar clara con el impacto de Yoshinobu Yamamoto en la última Serie Mundial. Y, según un scout citado por MLB, esa tendencia no cambiará pronto: “Creo que los brazos de élite son claves en las rotaciones de playoffs. Es raro que un ganador del banderín no tenga pitchers de pedigrí. Puedes ganar la temporada regular con ellos, pero no títulos”.

Cease encabeza el ranking; Valdez y Suárez destacan por durabilidad y control

Dylan Cease aparece en el primer lugar. No hubo consenso absoluto entre los ejecutivos encuestados, pero varios lo respaldaron por su combinación de producción, consistencia y edad: entrará a la campaña 2026 con 30 años, dos menos que Framber Valdez.

Un gerente general explicó: “Cease y Framber son increíblemente duraderos y tienen armas reales. Cuando haces 33 aperturas al año, no solo lanzas tus entradas, sino también evitas que lo haga tu octavo o noveno abridor”. Cease ha mantenido una racha de cinco temporadas con al menos 200 ponches y 165 entradas, algo que solo han logrado otros nombres de élite como Kershaw, Sale, Scherzer y Verlander.

En el segundo lugar aparece Framber Valdez. El zurdo de Houston ofrece algo que pocos en este mercado pueden garantizar: certeza. Desde 2022 acumula campañas de 4.4, 4.4, 3.7 y 4.0 fWAR, además de un mínimo de 176 innings por año. Ha sido dos veces All-Star, tres veces top 10 en el Cy Young y pieza clave en una Serie Mundial.

Varios scouts incluso lo colocan como el mejor abridor disponible. Uno de ellos argumentó: “El scouting de hoja de cálculo preferirá a Cease. Uno tiene anillos de campeonato”. Otro añadió: “Tengo a Valdez como el número uno por su pedigrí en playoffs, durabilidad y calidad del stuff”.

El análisis también menciona que un cambio de entorno podría beneficiar al dominicano, considerando que las Crawford Boxes en Houston no siempre favorecen a los zurdos y que la defensa del equipo cayó en los últimos años. “Si pones a Valdez con una defensa como la de los Cubs, quizá no le hagan carreras”, dijo un gerente general.

Más abajo aparece el japonés Tatsuya Imai, seguido por el venezolano Ranger Suárez, quien destaca por su comando y arsenal variado. “¿Es una locura pensar que Suárez es el número uno?”, comentó un evaluador. Steamer incluso proyecta para él números muy competitivos: 3.55 de ERA, 3.3 fWAR y 169 entradas.

Michael King completa el Top 5, aunque su perfil genera dudas por problemas físicos recientes. Aun así, varios scouts creen que su techo es comparable al de los abridores mejor posicionados.

El informe concluye mencionando otros nombres con apoyo entre evaluadores, como Zac Gallen, Shota Imanaga y Zach Eflin, lo que refuerza la idea de que la parte alta del mercado de abridores será uno de los focos más interesantes del invierno.



