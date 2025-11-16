Recapturan en Louisiana a recluso que escapó tras atacar a un oficial con sustancia química

Un recluso de Louisiana que había escapado de la cárcel del Departamento de Policía de Berwick fue recapturado la madrugada del sábado, según confirmó la Oficina del Sheriff de la Parroquia de St. Mary.

Cecil Michael Stratton, de 46 años, se fugó el miércoles por la noche durante los procedimientos de encierro, cuando los oficiales aseguraban a los reclusos. Según la policía de Berwick, durante un “breve forcejeo” Stratton arrojó una sustancia química al rostro de un oficial, lo que le permitió huir junto a otro recluso, Brandon Lee Brunet, de 22 años, quien fue detenido pocas horas después.

Las autoridades señalaron que el oficial afectado recibió atención médica, aunque no se ofrecieron más detalles sobre su condición.

La recaptura ocurrió tras varios días de búsqueda

Luego de tres días de operativo, la policía recibió un aviso la noche del viernes de que Stratton había sido visto dentro de una vivienda en Morgan City. Cuando los agentes llegaron al lugar, lo encontraron tendido en una lancha dentro de un negocio local, donde fue detenido sin incidentes a las 00:15 del sábado.

La Oficina del Sheriff informó que Stratton enfrentará múltiples cargos, incluidos entrada no autorizada a infraestructura crítica, desarmar a un agente, agresión simple y agravada contra un oficial y fuga simple y agravada.

Un historial de violencia y fugas

Las autoridades señalaron que Stratton tiene “tendencias violentas” y un amplio historial criminal. De acuerdo con la cadena WBRZ, su expediente incluye cargos de robo, posesión ilegal de propiedad robada, posesión de marihuana, intento de asesinato en primer grado y resistencia a la autoridad.

Asimismo, se conoció que ya había escapado anteriormente de una prisión en el norte de Luisiana, lo que incrementó la preocupación durante su reciente fuga.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades revisan los procedimientos de seguridad en la cárcel de Berwick para evitar incidentes similares.

