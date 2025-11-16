Secretario del Ejército dice que los drones representan “la mayor amenaza de la historia de la humanidad”

En un enfoque donde la tecnología está transformando rápidamente el campo de batalla, el secretario del Ejército de EE.UU., Dan Driscoll, alertó sobre la urgente amenaza que representan los drones y los artefactos explosivos improvisados ​​(AEI) voladores.

En conversación con CBS, Driscoll, el funcionario describió estas tecnologías como la “amenaza de la vida de la humanidad”, subrayando la necesidad de una rápida adaptación y una regulación sólida.

“Si se observa la velocidad y la escala de la devastación que pueden causar los drones, nosotros, como gobierno federal, tenemos que liderar en esto”, dijo Driscoll, “Pero soy realmente optimista. Esto es algo que en realidad estamos haciendo bien”.

Driscoll señaló que el Ejército de EE. UU. se ha hecho cargo de la amenaza de los drones para el Pentágono y está trabajando “en estrecha colaboración con las agencias de aplicación de la ley”.

Driscoll alertó sobre las características de los Dispositivos Explosivos Improvisados, advirtiendo que, “Son baratos, se pueden imprimir en 3D en casa y cruzan las fronteras increíblemente rápido”.

Dicha evaluación se produce en un momento en que los drones influyen cada vez más en las zonas de conflicto de todo el mundo, desde Europa del Este hasta América.

Además, la advertencia de Driscoll resuena entre los responsables políticos y los estrategas militares que han observado la rápida proliferación de sistemas aéreos no tripulados durante la última década.

“Soy bastante optimista de que podremos encontrar una solución en la que sepamos qué hay en el cielo en cada momento en todo nuestro país, al mismo tiempo”, declaró Driscoll, sugiriendo un futuro en el que la monitorización en tiempo real podría mitigar los riesgos.

Según datos oficiales, el año pasado, hubo más de 350 vuelos de drones no autorizados sobre aproximadamente 100 instalaciones militares, según el Departamento de Defensa, junto con más de 27,000 drones detectados a menos de 500 metros de la frontera sur de Estados Unidos en la segunda mitad de 2024. Mientras tanto, el número de vuelos no autorizados durante eventos deportivos disminuyó ligeramente el año pasado, aunque la tendencia general continúa al alza, según datos de la NFL.

Driscoll dijo que el Ejército está trabajando con las agencias de aplicación de la ley en las fronteras y puertos, y en eventos importantes como los próximos partidos de la NFL, los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial.

“Esto es algo en lo que como nación podemos liderar”, dijo Driscoll. “Y por eso, bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos actuando con rapidez ante este problema”.

Driscoll dijo que “Gran parte de esto es un problema humano de comunicación, mando y control, y de tener un conjunto de soluciones en capas que se puedan usar para cualquier problema dado”.

