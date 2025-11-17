15 ofertas de Amazon por Black Friday anticipado: TV Samsung baja de $200 a $148
Con ofertas que pueden superar el 50%, te compartimos una lista organizada de productos que Amazon ya publicó por Black Friday anticipado
El Black Friday anticipado ya arrancó en Amazon y llega con una selección de ofertas que vale la pena revisar antes de que se agoten: desde tecnología y electrodomésticos, hasta artículos para el hogar, cocina y accesorios para niños.
Las rebajas de este año para Black Friday (y seguramente para Cyber Monday) ofrecen descuentos muy atractivos que no suelen repetirse durante el resto de la temporada.
Con ofertas que pueden superar el 50%, te compartimos una lista organizada para que visualices rápidamente cuáles son los productos más interesantes de esta edición.
15 ofertas de Amazon por Black Friday anticipado
1. Keurig K-Mini
Cafetera compacta para cápsulas K-Cup; prepara tazas de 6 a 12 oz.
- Precio original: $99.99
- Descuento: 40%
- Precio con oferta: $59.99
2. Asiento de auto infantil DLX
Asiento convertible 4 en 1 para automóvil, para bebés de 5 a 100 lb.
- Precio original: $229.99
- Descuento: 30%
- Precio con oferta: $160.99
3. Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) – 64 GB
Tablet de 10.4″ con S Pen, ideal para estudiantes; batería de larga duración.
- Precio original: $329.99
- Descuento: 52%
- Precio con oferta: $159.99
4. Aspiradora Shark PowerDetect
Aspiradora inalámbrica con succión potente y filtración HEPA; apta para pelo de mascotas.
- Precio original: $499.99
- Descuento: 40%
- Precio con oferta: $299.99
5. Auriculares Sony WH-1000XM5
Auriculares premium con cancelación de ruido y batería de 30 horas.
- Precio original: $399.99
- Descuento: 38%
- Precio con oferta: $248.00
6. Crock-Pot Mini Lonchera Eléctrica (28 oz)
Calentador portátil para comida, ideal para viajes; diseño a prueba de derrames.
- Precio original: $69.99
- Descuento: 43%
- Precio con oferta: $39.99
7. Licuadora Vitamix Propel Series 510
Licuadora profesional con tres programas y cuchillas de acero inoxidable.
- Precio original: $499.95
- Descuento: 40%
- Precio con oferta: $299.95
8. Air Fryer Nuwave Bravo Pro Smart (21 qt)
Combo de horno tostador y freidora de aire con 12 funciones y rango de 50–450 °F.
- Precio original: $199.99
- Descuento: 30%
- Precio con oferta: $139.99
9. Stanley IceFlow 2.0 (30 oz)
Vaso térmico de acero inoxidable con pajilla abatible y asa; resistente a fugas.
- Precio original: $35.00
- Descuento: 25%
- Precio con oferta: $26.25
10. Ninja Blast Max
Licuadora portátil inalámbrica con 3 programas; tritura hielo y es apta para lavavajillas.
- Precio original: $99.99
- Descuento: 40%
- Precio con oferta: $59.99
11. Samsung Smart TV F6000 – 40″ (2025)
Smart TV Full HD con HDR, Tizen One UI y Object Tracking Sound Lite.
- Precio original: $197.99
- Descuento: 25%
- Precio con oferta: $147.99
12. Reloj inteligente Garmin Forerunner 265
Reloj inteligente para corredores con pantalla AMOLED y métricas de recuperación.
- Precio original: $449.99
- Descuento: 33%
- Precio con oferta: $299.99
13. Batidora Braun MultiQuick 7
Batidora de inmersión 3 en 1 con procesador de alimentos y emulsionante.
- Precio original: $109.95
- Descuento: 27%
- Precio con oferta: $79.95
14. MAGNA-TILES – Juego clásico 100 piezas
Set magnético original para construcción creativa, ideal para niños.
- Precio original: $119.99
- Descuento: 30%
- Precio con oferta: $83.99
15. Nike Flex Runner 4
Calzado de correr para uso diario, cómodo y flexible.
- Precio original: $52.00
- Descuento: 25%
- Precio con oferta: $39.00