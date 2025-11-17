Adolescente de 14 años hallada muerta en Illinois; detenido un sospechoso con amplio prontuario

Una adolescente de 14 años fue hallada muerta el viernes en una casa rodante ubicada detrás de su vivienda en Vandalia, Illinois, apenas horas después de que se reportara su desaparición. La víctima, identificada como Kylie Toberman, fue encontrada en circunstancias que las autoridades calificaron como homicidio.

Arnold B. Rivera, de 43 años, fue arrestado y acusado del asesinato de la joven, según informó el medio local KDSK. La policía confirmó que el sospechoso posee un extenso historial criminal.

Dolor y reclamos de la madre

La madre de Kylie, Megan Zeller, confirmó el fallecimiento de su hija a través de Facebook, donde expresó su desesperación y cuestionó el rol de las autoridades encargadas de la custodia de menores.

Zeller denunció que la tutora legal de Kylie no le permitía ver a la adolescente ni a sus otras dos hijas, y responsabilizó al Departamento de Servicios para Niños y Familias por lo que calificó como una falla de protección.

“Era joven e ingenua… Creí que podía confiar en alguien y ahora mi bebé es un ángel. ¡NO ME CALLARÉ NI PARARÉ hasta que se haga justicia para mi hija!”, escribió. En otra publicación, la madre describió a la joven como “hermosa, inteligente y cariñosa”.

Aún no está claro si las menores estaban formalmente adoptadas o bajo la custodia de otros familiares. Zeller también mencionó que un hombre con el apellido Rivera es tío de Kylie, aunque no se ha confirmado si existe parentesco entre este individuo y el sospechoso.

Un sospechoso con antecedentes graves

Rivera cuenta con un largo historial delictivo que se remonta al año 2000, cuando fue acusado de robo y abuso sexual criminal de un menor entre 9 y 16 años. Ambos cargos fueron retirados tras un acuerdo judicial, en el que se declaró culpable de agresión con agravantes en un lugar público y cumplió 30 meses de prisión.

En 2008 volvió a enfrentar a la justicia tras declararse culpable de posesión de un vehículo robado, por lo que recibió 24 meses de libertad condicional, según KSDK.

Ahora, Rivera enfrenta nuevos y graves cargos: asesinato en primer grado, agresión sexual agravada y ocultamiento de un homicidio. Permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Fayette y deberá comparecer ante el tribunal el lunes por la mañana.

La comunidad despide a una joven atleta

La noticia causó conmoción en Vandalia, especialmente entre los compañeros de Kylie, quien era una destacada joven luchadora. El Vandal Wrestling Takedown Club expresó su pesar en redes sociales.

“Con gran pesar compartimos la noticia de que ayer perdimos a una de nuestras luchadoras, Kylie Toberman”, publicó la organización. “Nuestro equipo y nuestra comunidad lamentan profundamente la pérdida de una joven tan dulce y brillante.”

