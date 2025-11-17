El tiempo de hoy en San Antonio para este lunes 17 de noviembre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este lunes 17 de noviembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio se prevén pocas nubes. Se espera una temperatura máxima de 88 grados Fahrenheit (31ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sur, que rondará los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1013.2 hPa, una medición que irá en aumento. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:00 h y el atardecer será a las 17:38 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 25%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevé escasa nubosidad con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 73 y los 88 grados Fahrenheit (23 y 31 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad famosa por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Río posee un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

Durante el verano, los termómetros pueden superar los 100° F, por lo que es importante beber agua y no salir a la calle durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y llevaderas, con una media de unos 50° F.

No te pierdas las novedades del clima en San Antonio en https://laopinion.com/tema/clima-en-san-antonio/.