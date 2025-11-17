Gaby Espino felicita a Jencarlos, su expareja, por su reciente compromiso

Jencarlos Canela, reconocido actor, cantante y productor musical, se ha comprometido. Mediante su cuenta de Instagram, el protagonista de “Pasión Prohibida” compartió el momento junto al mensaje amoroso dedicado a su futura esposa: “Mi amor, desde el momento en que entraste en mi vida, algo cambió”.

“No solo conocí a alguien hermosa, conocí a alguien que hace que los momentos más difíciles de la vida parezcan fáciles; incluso todas mis tormentas tienen paz. Prometo proteger tu corazón, escucharte cuando sea difícil, reír y crecer contigo y nunca dejar de elegirte. El «para siempre» nunca se ha sentido más real y posible que ahora”.

Como era de esperarse, el también cantante recibió decenas de felicitaciones de sus fans y de compañeros del medio artístico. Pero la que más llamó la atención fue la de su ex Gaby Espino, quien le deseó lo mejor a la pareja en esta nueva etapa de sus vidas con estas palabras: “¡¡¡¡Felicidadesss!!!! ¡Les deseo lo más hermoso del mundo en esta nueva etapa de sus vidas! ¡Que sean muy muy felices siempre! ¡Los quiero!”.

El mensaje como tal es extenso; en el Jencarlos dejó todo su corazón con palabras como: “Este momento comenzó con una carta que le pedí que leyera mientras contemplábamos la puesta de sol. Me recordó el preciso instante en que nuestra relación se hizo oficial, hace ya muchos atardeceres. Mientras leía, sonaba de fondo esa canción tan significativa para nosotros”.

También agregó: “Contigo, incluso mis tormentas tienen paz. Incluso los desafíos valen la pena. Me has mostrado lo que significa realmente una relación de pareja: no la perfección, sino la presencia. No siempre de acuerdo, pero siempre amor. Hemos pasado por tanto juntos, y a través de todo esto, una cosa se ha vuelto más clara cada día…”

Sigue Leyendo más de Gaby Espino aquí:

· Gaby Espino dio cachetada con guante blanco a sus detractores

· Gaby Espino desató suspiros con un look de gala en México

· Gaby Espino presume en video la hermosa iluminación de su casa por Navidad