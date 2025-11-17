Hispana acusada de enviar fotos de desnudos y mensajes explícitos a un niño de 12 años en Texas

Una mujer de origen hispano, supuestamente en condición de indocumentada en Estados Unidos, ha sido acusada de enviar fotos de desnudos y mensajes explícitos a un niño de 12 años en Texas, informó la policía.

Susanna Mendoza, de 26 años, supuestamente envió “fotos de desnudos y mensajes de texto vulgares” al niño en un intento de “atraerlo sexualmente”, dijo el sheriff Chuck Havard en el condado de Jasper, Texas.

Los padres del niño se enteraron del inquietante intercambio e inmediatamente llamaron a la policía, que temía que Mendoza huyera de Estados Unidos.

Temían que la acusada huyera del país

Los investigadores “tuvieron que trabajar con extrema rapidez porque se cree que la sospechosa es una inmigrante indocumentado y amenazó con huir del país”, de acuerdo con el sheriff.

Mendoza fue arrestada el jueves y acusada de solicitar los servicios de un menor, un delito grave, e ingresada en la cárcel del condado de Jasper.

La policía dijo que se pondrá en contacto con las autoridades federales correspondientes para denunciar su supuesta presencia ilegal en el país.

Sigue leyendo:

–Al menos 12 detenidos en operativo en un club de striptease clandestino en Houston

–Hispano muere de un ataque cardíaco luego de que su hijo recibiera un disparo accidental en Texas

–Hombre de Houston apuñala a su madre porque se negó a entregarle su billetera