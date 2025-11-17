Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de noviembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Acuérdate que vida solo hay una y que quedarse con las ganas es de gente tibia. Tú no naciste para andar de mártir ni para quedarte mirando cómo los demás sí se avientan. Haz lo que te dé tu rechingada gana, pero con estilo. Es mejor arrepentirse de lo hecho que vivir con la comezón de “¿y si sí?”.
Una amistad te va buscar para llorarte en el hombro y pedirte consejo; ayúdale, porque la vida da muchas vueltas y mañana podrías ser tú quien necesite ese mismo empujón. En los negocios, lo que traías atorado por fin empieza a cuajar como gelatina bien hecha—no te desesperes, que ya se ve el movimiento.
Si tienes pareja, aguas, porque podrías descubrir algo que te deje con el ojo cuadrado. Una verdad guardada saldrá como pedrada en ventana ajena; tú mantén la calma y no actúes sin pensar. Hay cosas que duelen pero liberan.
Este es tu momento de empezar de cero y de mandar bien lejos eso que no te deja avanzar. Algunos días no salen como los planeas, pero recuerda: si siembras ganas, cosechas resultados. Vienen cambios fuertes, nuevos rumbos, nuevas metas y nuevos “me vale madre”. Aprende a decir lo que sientes sin miedo a los chismes, que al final del día cada quien barre su propia puerta.
No te quejes de lo que no llega: a lo mejor todavía no es tu tiempo divino, y lo que llega tarde, llega mejor. Prepárate, porque entras en una etapa bien perra donde el universo te saca brillo como a sartén nuevo.
VIRGO
Una amistad te va a necesitar más que nunca. No huyas, apóyala, pero tampoco te cargues broncas ajenas como si fueras costal. Recuerda: quien te quiere, te busca, y quien solo aparece cuando necesita algo… pues a esos ni los peles. No entregues tu tiempo como si fuera tortilla recién hecha. En el amor, deja de idealizar lo que está lejos. Amor de lejos es para gente inteligente, sí, pero también para quien sabe confiar sin volverse detective del Facebook.
Volverás a confiar en alguien que te falló—amistad o ex—y aunque te dará motivos para creer, no bajes la guardia, que al que le gusta jugar contigo, busca repetir la gracia. Mantén antenas arriba y no dejes que nadie te agarre de su mensa o menso otra vez.
Aprende a respetar gustos ajenos y no te metas en vidas que no son tuyas; tú tienes suficientes pendientes como para andar opinando. Si criticas demás, te expones a que te critiquen el doble. Vienen días en los que deberás actuar con elegancia y callar donde antes hacías escándalo. Las cosas se te acomodarán, pero si maduras tantito más, te acomodarán mejor.
LIBRA
Tienes amistades más bipolares que clima de rancho: un día te aman, otro ni te saludan. Por eso, no sueltes información delicada, que luego la andan usando para meterte en chismes. Aprende a observar antes de confiar. Si tienes pareja, sé más cariñoso, deja de actuar como paleta helada. La magia se pierde si tú no coopera. La monotonía es la peor enemiga de una relación, así que sorprende, inventa, aviva, que para revivir la chispa no se necesita mucho, nomás ganas y un poquito de creatividad.
No des motivos para que esa persona que te quiere se aleje. Recuerda que la vida es bien justa: el karma no perdona, y lo que haces hoy se te cobra mañana.
No insistas donde no hay interés. No enamores lo que no está disponible. Aprende a leer señales: si no te busca, no le interesas; si sí te busca, no lo alejes con tus dudas. Y por favor: ¡no cuentes tus planes! Esa información es como oro, y hay amistades que nomás están esperando para usarla en tu contra si algo se tuerce. Cuida tu energía y tu reputación, que vienen días de decisiones importantes.
ESCORPIÓN
Mi venenoso favorito, deja de vivir en el futuro y ponte a mover tu presente. Estás descuidando tu salud: piernas, espalda, riñones… todo tronando como si tuvieras 80. Bájale al refresco y súbele al agua, porque el cuerpo ya te está dando avisos. Te llegará un chisme sabroso, de esos que te dejan temblando el ojo. Guarda silencio, no digas nada, porque esa información será pieza clave más adelante. Ya te tocará acomodar gente con esa verdad, pero no hoy.
No cambies para agradar a nadie; quien te quiere, te quiere completito, con tus luces y tus sombras. Que se vayan mucho a la fregada esas personas que quieren moldearte como si fueras plastilina.
Cuestiones que te tenían bajoneado empezarán a aclararse. Vienen cambios que te harán madurar de golpe y dejar atrás torpezas que ya ni venían al caso. El pasado va a regresar, sí, pero no para que lo repitas, sino para que aprendas. No vuelvas a comer lo que ya comiste, porque lo que repite, cae pesado. Estás por abrir nuevos horizontes, nuevas oportunidades y nuevas versiones de ti.
ARIES
Últimamente traes el gas descontrolado. Eres muy celoso o celosa y no es por exagerado, es porque ya te traicionaron antes y te quedó la espinita. Pero aguas, mi criatura, porque si vas a juzgar a la persona nueva por lo que hizo la anterior, lo único que vas a lograr es que se harte y se vaya, y luego tú te quedes nomás mirando como perro en la carnicería.
Antes de hacer dramas o mandar mensajes venenosos, piensa las cosas dos veces. Puedes meterte en problemas por no controlar tu impulso. Respira, cuenta hasta diez y luego ya decides si vale la pena armar el pleito o dejar pasar la tontería.
No te sientas mal si una persona cercana empieza a quedar mal, a cancelar planes o romper promesas. A veces la vida te acomoda las cosas para que veas quién sí y quién no. No gastes tu energía en bufarlos ni en perseguir a nadie; quien quiere estar, está.
No te claves tanto en el trabajo; recuerda que tu familia y tú son prioridad. El trabajo nunca se acaba, pero los momentos con tus seres queridos sí. Vienen días en los que tendrás que organizar mejor tu tiempo para no descuidar a quienes de verdad valen la pena.
Si tienes una relación, valora el tiempo y el esfuerzo de esa persona. Deja los celos sin fundamento, las escenas y las novelas baratas que solo existen en tu mente. Si de verdad hay algo que no te cuadra, habla, pero no inventes historias donde no hay. En estos días de noviembre, la vida te pondrá pruebas para ver si ya maduraste o vas a seguir reaccionando como adolescente tóxico.
TAURO
No exijas más de lo que tú puedes dar, porque así como vas, te vas a quedar “vistiendo santos” y rezando novenas por el amor que tú mism@ espantaste.
Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas. La vida te va a poner nuevas oportunidades, sobre todo en el área económica. Se ve una mejoría buena, pero si te la gastas en puras cosas innecesarias, luego no llores por las cuentas. Es tiempo de aprender a administrar mejor y no tirarte a la buena vida sin pensar en el mañana.
Te gusta lo bonito, lo cómodo y lo rico, y no está mal, pero ahora el universo te pide que te pongas las pilas con tus sueños y anhelos. Deja de decir “luego empiezo” y ponte en acción. Lo que sueñas no se va a hacer solo.
Si estás pasando por momentos complicados en el desamor, respira: el día de mañana llegará alguien que te muestre que todavía se puede amar bonito. Conocerás una persona que sanará heridas viejas y te enseñará que no todo mundo viene a usar y tirar. Pero para eso tienes que dejar de aferrarte a lo que ya no funciona.
En estos días de mediados de noviembre, el consejo es claro: no te conformes, pero tampoco quieras que todo mundo te dé más de lo que tú das. La vida te va a poner frente a un espejo para que veas qué estás dando, qué estás recibiendo y qué debes cambiar.
GÉMINIS
Géminis, bájale dos rayitas al drama interno. No te tomes las cosas tan a pecho; a veces tú solito te armas la novela completa y la realidad ni va por ahí. Ve la vida con más humor y menos tragedia. Es posible que en estos días te entren ganas de buscar a una persona del pasado. Si lo haces, hazlo con los ojos bien abiertos: si estás dispuesto o dispuesta a repetir errores y llorar lo mismo, adelante, pero no digas luego que no sabías.
En el área de los dineros vienen movimientos buenos, pero también tentaciones de gastarte todo. Aguas con fracasos laborales por descuidos o por hablar de más donde no debes. Evita conflictos con figuras de autoridad; guarda lo que piensas y suelta solo lo necesario.
Se ve la llegada de una persona de piel blanca a tu vida, alguien que puede cambiar tu forma de ver las cosas o abrirte un nuevo camino. También cuídate de golpes y caídas, anda más atento a tu entorno para no andar chocando con todo. Conversaciones del pasado que habían quedado ahí, empolvadas, van a retomar rumbo. Se van a aclarar malentendidos, a cerrar ciclos, y eso te va a dejar el corazón más ligero.
La vida te ha fregado más de una vez, y por eso ya no te dejas tan fácil. Te hiciste duro de corazón y muchas veces dañas en defensa propia. Para estos días de noviembre, la recomendación es: aprende a usar tu colmillo para no dejar que te vean la cara, pero sin convertirte en el villano de tu propia historia.
CÁNCER
Si has subido de peso, deja de quejarte y ponte las pilas. La dieta no se hace sola ni el gym va a ir a tu casa; si quieres ese cuerpazo, hay que darle. Nada de buscar remedios mágicos. Aprende a decir que no sin sentir culpa. No tienes que quedar bien con todo el mundo, porque mientras tú te desbaratas por los demás, muchos ni siquiera se acuerdan de ti cuando tú necesitas algo. Primero tú, después tú y al final tú.
Se vienen cambios de planes de último momento, cosas que no se darán como las planeaste, pero que al final te convendrán más de lo que crees. Deja de meterte en problemas ajenos queriendo arreglarle la vida a todo mundo. Ordena primero tu casa, tu corazón y tu mente.
Aléjate de relaciones prohibidas; si aceptas ser el segundo plato, luego no te quejes de que te traten como opción y no como prioridad. Tienes más valor del que crees, nada más que a veces se te olvida.
Hay una amistad a la que le gustas más de lo que imaginas. Abre los ojos, identifica quién es, porque ahí puede estar una buena historia de amor o al menos una etapa bonita.
Si tienes pareja, bájale a los celos injustificados o se los va a llevar la fregada. Estás llenando a tu persona especial de reclamos, sospechas y broncas absurdas y eso cansa. En estos días de noviembre, o confías o sueltas, pero ya no puedes seguir con la tortura mental diaria.
PISCIS
Si estás soltero o soltera, hay muchas posibilidades de que en estos días conozcas a alguien que te cambie la forma de ver a las personas y las relaciones. No te cierres por miedos viejos, porque podrías perderte algo muy bonito.
La vida es corta, mi criatura, así que deja de darle importancia a gente que solo busca hundirte con chismes y comentarios falsos. La opinión de quien no te ayuda ni te aporta, no debería pesar tanto en tu cabeza.
Cuida mucho lo que sale de tu boca; tus palabras pueden ser bálsamo o cuchillada. En estos días pueden darse discusiones donde podrías lastimar a personas que quieres con algo que digas “en caliente”.
Si tienes relación, vienen problemas, decepciones y cambios de actitud de tu pareja que te harán sospechar y sentirte desplazado. Se ven olvidos de fechas importantes, detalles que antes sí tenía y ahora no. Si sientes que en lugar de avanzar van para atrás, es porque algo ya no está funcionando.
Para este 17 de noviembre y los días cercanos, el consejo es claro: no te obligues a sostener algo que ya no te hace feliz. Aprende a soltar antes de quedarte vacío tratando de salvar lo que ya está roto.
ACUARIO
No dudes tanto de ti y de tus planes. A veces te da pavor perder algo que ni siquiera has ganado todavía, y con tanto miedo ni siquiera te mueves. Es momento de confiar más en tu capacidad. Pon atención a tus sueños; en estos días pueden ser muy reveladores. Vas a soñar cosas que te den pistas sobre personas, decisiones o caminos que traes en duda. Haz caso a tu intuición, que tú la traes muy despierta.
Vienen reencuentros con personas del pasado. Se va a dar una reunión donde saldrán recuerdos, chismes viejos y carcajadas nuevas. Cuida nada más no pasarte de copas, porque luego aflojas de más la lengua y terminas contando cosas que no debías.
En lo laboral, un cambio que esperabas por fin se asoma, con varias opciones. No te apresures a elegir solo por lo nuevo; a veces lo que ya conoces es más seguro, pero tampoco te cierres a oportunidades diferentes. Escucha lo que te diga el corazón, pero también el bolsillo.
Empezarás a planear un viaje que te va a caer de maravilla, ya sea para despejar la mente o para cerrar un ciclo. La vida te va a poner pruebas, sí, pero todas con la intención de hacerte más fuerte y enseñarte que tú puedes con mucho más de lo que crees.
CAPRICORNIO
Vienen amores de una noche que te pueden revolver las emociones, así como conflictos y malos entendidos con familiares. No entres a todos los pleitos que te avienten; elige tus batallas. Cuida tu salud, porque podrías enfermarte y hasta terminar en el hospital si no haces caso a las señales. Bájale un poquito al estrés, a la desvelada y a la mala alimentación. El cuerpo no es de hierro, aunque tú creas que sí.
Se ve embarazo de amistad cercana y separación en alguien que conoces, lo que te hará reflexionar mucho sobre lo que quieres en el amor y en tu vida. Es momento de mentalizarte: qué quieres y cómo lo vas a obtener. Recuerda que lo único que cae del cielo es la lluvia, lo demás se trabaja.
Cambios de planes de último momento pueden moverte la agenda, pero al final te beneficiarán. Llega una persona de piel blanca que te da una buena lección o enseñanza, alguien que te hará ver la vida desde otra perspectiva.
No descuides tu salud, porque en estos días tu sistema puede estar más vulnerable a infecciones o bajones de energía. También la vida te pondrá una prueba fuerte para que aprendas a valorar a las personas que siempre han estado ahí, aún cuando tú estabas demasiado ocupado para verlas.
SAGITARIO
Sagitario, traes el corazón en movimiento. Lo que antes era amor puede empezar a sentirse como costumbre, compromiso o simple agradecimiento. Y tú no naciste pa’ vivir a medias. Recuerda: si no hay admiración, no hay amor, solo compañía. No te quedes donde ya no te emocionan ni las buenas noches.
Cuida lo que dices, porque puedes soltar una imprudencia que afecte a alguien que no lo merece. Aguas con chismes, comentarios sarcásticos y bromas pasadas de tono.
En lo económico y laboral, vienen oportunidades de negocio y salidas de la ciudad que te pueden abrir puertas muy interesantes. No las dejes pasar por flojera o miedo. Échale ganas a tu imagen y a tu figura, no por los demás, sino para que tú te sientas mejor y más segur@.
Esta semana se ven con movimientos fuertes: llegada de nuevas personas que te guiarán, posibilidad de un nuevo trabajo o proyecto que cambiará tu rutina. La vida puede volver a ponerte en una situación compleja, pero no es para castigarte, sino para enseñarte a madurar, a poner límites y a no conformarte con migajas. De ti depende aprender la lección o repetirla.