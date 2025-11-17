Las mejores marcas de equipaje de mano





Los miembros de CR comparten sus experiencias con más de 8,000 maletas de mano. Llevarían las mejores marcas hasta el fin del mundo.

Las marcas más confiables de equipaje de mano producen maletas que son duraderas y fáciles de guardar.

By Tobie Stanger

Tener una buena maleta de mano quizá no te haga sentir mejor respecto al aumento de los precios en los vuelos y la gasolina, pero una maleta de mano que resista años de largas excursiones y viajes cortos de una noche es una inversión que te ahorrará dinero. Y si esa maleta se mueve con facilidad por los pasillos del aeropuerto, en escaleras normales y mecánicas, y sobre áreas con pasto o adoquines desparejos, tendrás una preocupación menos al viajar.

De hecho, la facilidad para moverse y la durabilidad – que tan bien resisten los cierres, las asas, el material y otros componentes – son las características más importantes en las maletas de mano, según una encuesta realizada a 8,168 miembros de Consumer Reports que tienen este tipo de maleta. Y de entre las 23 marcas que mencionaron tener, solo dos – las Away y Briggs & Riley – destacaron en ambos criterios.

“Away y Briggs & Riley obtuvieron calificaciones muy altas en todos los criterios evaluados, especialmente en las características clave de durabilidad y facilidad para moverse”, dijo Tian Wang, quien coordinó nuestra encuesta sobre marcas de equipaje de mano. “Por eso no nos sorprende que lideren la lista.”

Si quieres ver cómo otras marcas quedaron en nuestra encuesta, consulta nuestras calificaciones completas de marcas de maletas de mano. Y si necesitas más información para elegir la maleta ideal para ti, la encontrarás en nuestra guía de compra de equipaje.

Mejores marcas de equipaje de mano

A continuación, los miembros de CR encontrarán información sobre las dos marcas de equipaje de mano que obtuvieron las calificaciones más altas de satisfacción en general más altas en nuestra encuesta, junto con los rangos de precios para maletas de mano que miden14x9x22 pulgadas (ancho x profundidad x alto), las dimensiones máximas permitidas para vuelos nacionales en tres de las principales aerolíneas estadounidenses: American, Delta y United.

Away

Precios de maletas de mano: $275 a $625

Garantía: Limitada de por vida, que cubre daños en su exterior, ruedas, asas, cierres y cualquier otra cosa que afecte el uso de la maleta; y dos años de garantía para los componentes electrónicos.

Las maletas de mano Away obtienen calificaciones muy altas en todas las categorías evaluadas por CR. La marca vende principalmente maletas de cubierta dura, incluyendo modelos “inteligentes” que cuentan con cargadores removibles para los dispositivos electrónicos de los viajeros. La empresa ofrece un generoso período de prueba de 100 días, durante el cual puedes devolver la maleta sin usar y recibir un reembolso completo. Las maletas Away nuevas solo se pueden comprar a través del sitio web de la empresa o en una de sus tiendas físicas (17 ubicaciones en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá). La garantía aplica únicamente a las maletas nuevas adquiridas en estas tiendas.

Away The Carry-On

The Carry-On, Away’s baseline hard-shell spinner, lacks bells and whistles such as multiple pockets and a telescoping handle that can be set at numerous heights. But it comes in tasty colors and is built to last, excelling in our impact-resistance tests and performing admirably in evaluations of overall construction. (It was only middling in our tests of carrying and pulling, ergonomics and design, and general usability.) The Carry-On is not expandable in its midsection, and its interior volume was not the largest in our tests. But Away says The Carry-On will fit in the overhead bins of most domestic and many foreign airlines, and our strict measurements confirm that’s probably true. A generous, lifetime limited warranty adds to the value of this relatively pricey bag. A leather luggage tag and hinge cover add a dash of panache.

Briggs & Riley

Precios de maletas de mano: $569 a $839

Garantía: Garantía de por vida “Simple As That”, que cubre defectos, fallas de funcionamiento, y daños causados por las aerolíneas.

Las maletas de mano Briggs & Riley obtuvieron las calificaciones más altas en casi todos los criterios evaluados en nuestra encuesta más reciente. La marca sobresale por lo fácil que es cargarlas y empacarlas, por lo bien que se mueven, lo sencillo que es guardarlas y por su durabilidad. Sus maletas no resultaron más pesadas que otras en la encuesta. La compañía ofrece varias maneras para que los clientes obtengan reparaciones gratuitas: kits de autorreparación que se solicitan por correo, reparaciones en centros autorizados y la opción de enviar la maleta directamente al fabricante. Si necesitas enviarla, tú tendrás que pagar el envío de ida; pero la empresa se encarga del envío de regreso.

Briggs & Riley Essential 22″ Carry-On Expandable Spinner

This Briggs & Riley spinner suitcase performed admirably in all aspects of our luggage tests: impact resistance, usability, carrying and pulling, ergonomics and design, and construction quality. The dimensions (14x9x22 inches) mean it’ll fit in the overhead bins of most domestic airlines—and probably work with most international carriers, too. Not to mention, it comes in three colors (black, navy, and olive) and includes a lock. Briggs & Riley’s unconditional lifetime guarantee to fix breaks and damage adds value to the fairly steep price.

Marcas líderes por buena razón

Away obtuvo una calificación de satisfacción general casi perfecta. Además de sus excelentes calificaciones en facilidad para moverse y durabilidad, la marca, moderna y que vende directamente al consumidor, sobresale por lo fácil que es para empacar y cargar, lo sencillo que es guardarlas y por su peso. (El modelo básico de maleta de mano con ruedas de Away, The Carry-On, pesa alrededor de 7 libras).

Briggs & Riley, otra marca premium que ha sido una de las favoritas de los miembros de CR durante mucho tiempo, obtuvo un desempeño general casi igual de bueno. La marca recibió las calificaciones más altas en todos los criterios, excepto en el peso de sus maletas de mano, donde obtuvo un resultado favorable pero no al nivel de los demás. Mientras que Away solo fabrica maletas de mano con cubierta dura, Briggs & Riley también ofrece equipaje de material más flexible.

Cabe mencionar que tanto Away como Briggs & Riley le ofrecen buenas garantías a los consumidores. Briggs & Riley asegura que su garantía de por vida es incondicional, ofreciendo reparar todas las partes para que funcione bien durante toda su vida útil, o durante el tiempo que la tengas. De manera similar, la garantía limitada de por vida de Away cubre indefinidamente problemas que no sean solo estéticos, como daños o grietas, asas telescópicas rotas o que dejan de funcionar, y cierres que no funcionen. Estas ventajas adicionales no se incluyeron en la calificación de CR.

Puntajes de satisfacción de otras marcas de equipaje

Nuestra encuesta sobre el nivel de satisfacción y preferencias de nuestros miembros en cuanto a maletas, realizada en el verano del 2022, encontró que los consumidores estaban bastante satisfechos con la mayoría de las marcas de maletas de mano que evaluamos.

Además de Away y Briggs & Riley, otras ocho marcas de maletas de mano obtuvieron calificaciones altas de satisfacción general. Estas marcas destacadas, en orden de calificación, son: Eagle Creek, Tumi, Eddie Bauer, Rick Steves, L.L.Bean, Amazon Basics, Travelpro y Heys.

Otras 10 marcas obtuvieron calificaciones favorables por su nivel de satisfacción general. Solo Atlantic alcanzó una calificación apenas aceptable: los miembros le dieron buenas calificaciones por su facilidad para empacar y su durabilidad, pero regulares en los demás criterios.

El 57% de los miembros nos dijo que la facilidad para moverse era la característica más importante al decidir qué maleta de mano comprar; la durabilidad quedó muy cerca, con un 54%.

También encontramos que nuestros miembros son leales a sus marcas. Casi la mitad ha tenido su maleta de mano entre tres y siete años, y más de una cuarta parte dijo que la ha tenido durante 10 años o más.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.