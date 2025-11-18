Acusan de homicidio al hombre de Indiana que mató a empleada doméstica tras equivocarse de casa

La fiscalía presentó cargos penales contra el propietario de una vivienda en Indiana que disparó y mató a una mujer que trabajaba como empleada doméstica después de que ella, por error, acudiera a la dirección equivocada.

Kent Eastwood, fiscal del condado de Boone, Indiana, declaró en una conferencia de prensa que Curt Andersen fue acusado de homicidio involuntario en relación con la muerte de María Florinda Ríos Pérez de Velásquez, de 32 años, madre de cuatro hijos y residente de Indianápolis.

Agentes de policía encontraron a la mujer sin vida poco antes de las 7:00 a. m. del miércoles 5 de noviembre en el porche de su casa en Whitestown, un suburbio de Indianápolis con aproximadamente 10,000 habitantes.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Policía Metropolitana de Whitestown, la mujer había llegado a la residencia acompañada de su esposo. Ambos formaban parte de un equipo de limpieza, según el comunicado.

Su esposo, Mauricio Velásquez, declaró a WRTV que él y su esposa llevaban siete meses trabajando como empleados de limpieza. Dijo que estaba con ella en la puerta de entrada y que no se dio cuenta de que le habían disparado hasta que cayó en sus brazos y vio que la sangre salpicaba por todas partes.

Según su hermano, Rudy Ríos, quien relató lo sucedido a The New York Times, Velázquez dijo que tuvo dificultades para abrir la puerta y que su esposa le quitó las llaves. Segundos después, recibió un disparo en la cabeza, declaró Ríos al medio.

La policía informó que llegó al lugar tras una llamada al 911 alertando sobre un posible allanamiento de morada en una casa del fraccionamiento Heritage. Al llegar, encontraron a Ríos Pérez de Velázquez con una herida de bala en el porche, junto a su esposo. La policía indicó que intentaron reanimarla, pero fue declarada muerta en el lugar.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Boone confirmó que falleció a causa de una herida de bala en la cabeza.

Según una declaración jurada de causa probable obtenida por People, Andersen disparó un tiro a través de una puerta cerrada con llave desde lo alto de las escaleras, “sabiendo que había dos personas al otro lado”. Al ser interrogado por los agentes, supuestamente dijo que no se identificó ni dijo nada antes de disparar.

También declaró a los agentes que oyó a un hombre gritar y llorar después de disparar el tiro que hirió mortalmente a Ríos Pérez de Velásquez, pero que no sabía qué era lo que oía y pensó que tal vez solo los había asustado, según la declaración jurada.

“Los hechos recabados no respaldan que se haya producido una entrada ilegal en la vivienda”, declaró el departamento de policía en un comunicado del 5 de noviembre.

Dos días después, el viernes 7 de noviembre, la policía entregó los resultados de su investigación a Eastwood, quien declaró entonces que la decisión de presentar cargos no sería fácil.

“Este es un caso desgarrador para todos los involucrados”, declaró Eastwood el 9 de noviembre. “Como fiscales, nuestra responsabilidad es revisar los hechos y aplicar la ley de Indiana de manera imparcial y justa”.

Según la declaración inicial, Eastwood afirmó que tenía el deber de aplicar la ley y considerar la ley de autodefensa de Indiana, que protege el derecho a la legítima defensa. Dichas leyes permiten el uso de la fuerza, incluso la fuerza letal, si la persona cree razonablemente que es necesaria para detener a un intruso.

“Con base en las pruebas y circunstancias particulares de este caso, hemos determinado que las acciones de Curt Andersen no se encuentran amparadas por la ley de autodefensa de Indiana“, declaró Eastwood en la conferencia de prensa.

“Este caso no se trata de socavar la ley, sino de aplicarla a los hechos del caso, y eso es lo que pretendemos demostrar en el juicio”, agregó. Eastwood también expresó sus condolencias a la familia de la víctima.

Andersen actualmente se encuentra detenido sin derecho a fianza y está a la espera de su primera comparecencia ante el tribunal.

La acusación se presentó después de que familiares, amigos y otros simpatizantes de Ríos Pérez de Velásquez realizaran una vigilia el lunes 10 de noviembre frente a la fiscalía, donde exigieron respuestas y justicia. Su hermano inició una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para su funeral en Guatemala, su país natal. La campaña ha recaudado más de 100,000 dólares.

