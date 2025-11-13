Muere agente del sheriff atropellado por un camión mientras ayudaba a un conductor en Indiana

Un camión articulado atropelló mortalmente al cabo Blake Reynolds, agente del sheriff del condado de Delaware, cuando este auxiliaba a un automovilista varado en una autopista interestatal en Indiana, informaron las autoridades.

“Esta es una pérdida desgarradora para nuestra familia policial y para toda la comunidad del condado de Delaware”, expresó Jeff Stanley, subjefe de la Oficina del Sheriff, en un comunicado emitido el miércoles.

El accidente ocurrió en la madrugada

El trágico incidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada del miércoles en la Interestatal 69, luego de que las autoridades recibieran reportes sobre un vehículo averiado en la vía.

Reynolds acudió al lugar y encontró un semirremolque parcialmente detenido en la calzada. Según explicó el sargento Scott Keegan, de la Policía Estatal de Indiana, el agente estacionó su patrulla detrás del vehículo y encendió las luces de emergencia para proteger al conductor.

Mientras Reynolds se encontraba fuera de su patrulla, otro camión que circulaba en dirección norte perdió el control y chocó contra su vehículo y el camión detenido, informó Keegan.

“Fue un evento trágico”, lamentó el sargento. “A pesar de los esfuerzos de emergencia, el agente no sobrevivió a sus heridas”.

El conductor del camión fue hospitalizado

El conductor del vehículo que arrolló al agente fue trasladado a un hospital local, donde fue sometido a una cirugía. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su estado de salud.

La Oficina del Sheriff indicó que no se divulgarán más detalles del accidente “por respeto a la investigación en curso y a la privacidad de la familia”.

Reynolds se unió a la Oficina del Sheriff del Condado de Delaware en 2022, donde rápidamente destacó por su profesionalismo y liderazgo.

“Su fallecimiento representa una pérdida inconmensurable para su familia, sus hermanos y hermanas en uniforme y toda la comunidad a la que sirvió con orgullo”, expresó el subjefe Stanley.

