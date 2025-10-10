Indiana ejecutó a Roy Lee Ward, asesino y violador de una adolescente de 15 años

Un hombre de Indiana, condenado por la violación y asesinato de una adolescente en 2001, fue ejecutado mediante inyección la madrugada del viernes, siendo esta la tercera ejecución en el estado desde que se restableció la pena capital el año pasado.

Roy Lee Ward, de 53 años, fue ejecutado en la Prisión Estatal de Indiana en Michigan City. El Departamento de Correccionales de Indiana informó en un comunicado que el proceso comenzó poco después de la medianoche y que Ward fue declarado muerto a las 00:33.

La última comida de Ward fue de Texas Corral e incluyó una hamburguesa. Sus últimas palabras, según informó el Departamento de Correccionales de Indiana, fueron: “Brian va a leerlas”, pero no se aclaró cuándo pronunció la declaración.

Fue condenado por la violación y asesinato de Stacy Payne, de 15 años. Las autoridades afirmaron que Ward atacó a la joven con un cuchillo y una mancuerna en la casa de su familia cerca de Dale, a unos 48 kilómetros al este de Evansville. El crimen conmocionó a la pequeña comunidad de aproximadamente 1,500 habitantes.

Payne fue apuñalada repetidamente y murió a causa de sus heridas varias horas después del ataque, según informa la agencia AFP, añadiendo que fue arrestado en el lugar de los hechos mientras aún portaba un cuchillo.

Early this morning, the execution of Roy Lee Ward was carried out, delivering accountability for the brutal rape and murder of 15-year-old Stacy Payne on April 16, 2001. Following his 2007 conviction and death sentence, Ward’s case was thoroughly reviewed, culminating in the… pic.twitter.com/psC76Ymmpa — AG Todd Rokita (@AGToddRokita) October 10, 2025

Ward había agotado sus opciones legales después de más de dos décadas. Su abogada, Joanna Green, declaró días antes de la ejecución que Ward estaba “muy arrepentido” del crimen.

La ejecución de Ward se produjo en medio de cuestionamientos sobre la gestión en Indiana del potente sedante pentobarbital. El año pasado, las autoridades estatales pusieron fin a una pausa de 15 años en las ejecuciones, afirmando que habían podido obtener medicamentos utilizados en inyecciones letales que no habían estado disponibles durante años.

El Departamento de Correcciones de Indiana afirmó haber obtenido “suficiente pentobarbital para seguir el protocolo requerido” para la ejecución de Ward. Los abogados de Ward habían expresado su preocupación por el uso del medicamento y cómo el estado lo almacenaba, incluyendo problemas de temperatura.

Entre los 27 estados con leyes de pena de muerte, Indiana es uno de los dos que prohíben la presencia de medios de comunicación como testigos de ejecuciones. La lista de testigos de Ward incluía abogados y consejeros espirituales.

Uno de sus consejeros espirituales, el diácono Brian Nosbusch, declaró antes de la ejecución que Ward había reflexionado profundamente sobre sus actos. “Él sabe que lo hizo. Sabe que fue horrible”.

Los familiares de la víctima dijeron estar listos para que se hiciera justicia, recordando a Payne como una estudiante destacada y animadora con una influencia que trascendió su corta vida.

“Ahora nuestras reuniones familiares ya no están completas, las fiestas siguen vacías. Los cumpleaños son tristes recordatorios de lo que perdimos”, declaró su madre, Julie Wininger.

