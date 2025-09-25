Hombre de Texas es ejecutado tras matar a una niña de 13 meses durante “exorcismo”

Blaine Milam, de 35 años, fue ejecutado tras ser declarado culpable de matar a Amora Carson, de 13 meses, en diciembre de 2008, pese a que siempre argumentó qie su entonces novia, Jesseca Carson, era culpable del asesinato y alegando que fue ella quien afirmó que la niña estaba poseída por un demonio.

Pese a ello, Carson fue juzgada por separado y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras ser declarada culpable de asesinato capital por ayudar a Milam. Ambos tenían 18 años en ese momento.

Según los fiscales, Milam intentó expulsar el demonio de su cuerpo de Carson dentro de su remolque en el condado de Rusk, al este de Dallas. Las autoridades dijeron que Milam golpeó a la niña con un martillo, luego la estranguló, la mordió y la mutiló.

“Amora fue sometida a una violencia indescriptible durante el transcurso de 30 horas”, escribieron los fiscales en los documentos judiciales, señalando que la niña sufrió fracturas de cráneo, huesos rotos y docenas de marcas de mordeduras.

Previo a su ejecución, cuando se le preguntó si deseaba hacer una declaración final, Milam agradeció a sus amigos y a la capellanía de la prisión por abrir sus programas basados ​​en la fe a los presos condenados a muerte.

“Si alguno de ustedes desea volver a verme, les imploro a todos, sin importar quiénes sean, que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador, y nos volveremos a encontrar”, dijo Milam desde la camilla de la cámara de la muerte. “Los amo a todos. Llévame a casa, Jesús”.

Milam fue declarado muerto por inyección letal a las 6:40 p.m. en la penitenciaría estatal de Huntsville.

Sus abogados argumentaron que debía ser perdonado, alegando pruebas poco fiables de las marcas de mordeduras y dudas sobre su discapacidad intelectual. Su ejecución estaba programada para 2019 y 2021, pero se retrasó mientras los tribunales revisaban dichas alegaciones.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas dictaminó que la ejecución debía continuar y la Junta de Indultos y Libertad Condicional denegó su solicitud de clemencia.

