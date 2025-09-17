Adolescente de 16 años acusada de matar a su madre a tiros en Texas

Una adolescente de 16 años fue detenida luego de que las autoridades la señalaran como la presunta responsable de la muerte de su madre, Tiamoya Moore, de 34 años, quien recibió varios disparos en su vivienda de Galveston, Texas.

El Departamento de Policía de Galveston informó que los agentes acudieron el jueves por la noche a una casa en la cuadra 5100 de Avenue Q, tras un reporte de múltiples disparos.

Al llegar, encontraron a Tiamoya Moore, de 34 años, herida de gravedad. Fue trasladada de inmediato a la sala de emergencias del UTMB, donde fue declarada muerta. En la escena también se recuperó un arma de fuego.

Sospechas sobre la hija

Testigos relataron a los investigadores que la presunta atacante podría ser la hija de 16 años de la víctima, quien no se encontraba en la vivienda al momento de la llegada de los agentes.

Mientras la policía procesaba la escena, la adolescente regresó a la casa y fue detenida sin incidentes.

La joven permanece bajo custodia en el Centro de Justicia Juvenil Jerry J. Esmond mientras continúa la investigación, indicó ABC7.

Las autoridades no han precisado los cargos formales que enfrentará, pero confirmaron que se trata de un caso de homicidio en el ámbito familiar.

