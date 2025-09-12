Acusan a hispano de decapitar al gerente de un motel de Dallas tras discusión por una lavadora rota

Un inmigrante cubano indocumentado, identificado como Yordanis Cobos-Martínez, fue arrestado y se encuentra detenido sin fianza acusado del asesinato capital de Chandra Nagamallaiah, gerente de un motel de Dallas, a quien presuntamente decapitó con un machete durante una violenta discusión por una lavadora rota, según una declaración jurada.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó en un comunicado que Cobos-Martínez es ciudadano cubano con una orden final de deportación de Estados Unidos.

El individuo había sido liberado bajo una orden de supervisión en enero después de que el gobierno de Cuba “no lo aceptara debido a sus antecedentes penales”. El caso resalta los esfuerzos de la administración Trump por deportar a indocumentados a terceros países.

Detalles del brutal crimen

Los hechos ocurrieron el miércoles por la mañana en el Downtown Suites, un motel localizado al noreste del centro de Dallas. De acuerdo con la declaración, Nagamallaiah había ordenado a Cobos-Martínez que no usara una lavadora dañada. Cobos-Martínez, quien limpiaba una habitación acompañado de una mujer, se molestó porque el gerente no le habló directamente y usó a la mujer como traductora.

La declaración cita un video de vigilancia que muestra a Cobos-Martínez saliendo de la habitación, empuñando un machete y atacando repetidamente a Nagamallaiah a cortadas y puñaladas. Aunque la víctima intentó huir gritando hacia la recepción del motel, el atacante lo siguió y continuó agrediéndolo. La esposa y el hijo de Nagamallaiah trataron de intervenir, pero Cobos-Martínez los empujó y prosigió con el ataque.

El sospechoso luego sacó una tarjeta llave y un teléfono celular de los bolsillos de la víctima y continuó cortándolo hasta que lo decapitó. Acto seguido, pateó la cabeza hacia el estacionamiento, la recogió y la depositó en un contenedor de basura.

Personal de emergencia que arribó al lugar observó a Cobos-Martínez huyendo de la escena y lo persiguieron. Fue detenido aproximadamente a una calle de distancia, aún cubierto de sangre y en posesión del machete, la tarjeta de acceso y el teléfono celular del gerente asesinado.

En una entrevista con las autoridades, Cobos-Martínez admitió su responsabilidad en el crimen.

Sigue leyendo:

– Violento ataque en Houston: mujer apuñalada por hombre que conoció en una aplicación de citas.

– Hombre de Texas acusado de asesinato planeó matar a una testigo con ayuda de otro recluso.