Hombre de Texas acusado de asesinato planeó matar a una testigo con ayuda de otro recluso

Un hombre de Texas encarcelado por agresión podría verse en una situación aún más complicada, después de que un presunto asesino y compañero de prisión lo estaba convenciendo para eliminar a una testigo.

Damen Marcus Henry, de 45 años, ya se encontraba en la Cárcel del Condado de McLennan por agresión y violencia familiar cuando la policía lo acusó de otros cargos: intento de manipulación de testigos e intento de manipulación de pruebas.

Según una declaración jurada de arresto obtenida por KWTX, afiliada local de CBS, Henry fue arrestado pasando notas con otro recluso, Bobby Doyle Getts, de 63 años, quien se encontraba en prisión tras ser arrestado por asesinato.

Las notas fueron pasadas por otro recluso, quien alertó a la Fiscalía del Condado de McLennan de que Getts supuestamente intentaba sacar a Henry de la cárcel para que el joven pudiera encargarse de una testigo en su caso.

Según la declaración jurada, obtenida por KWKT, afiliada local de Fox, Getts supuestamente quería que matara a una testigo en su caso de asesinato. Una de las notas, según se informa, decía: “Asegúrense de que NO se presente en el juzgado”. En el reverso de la nota había un mapa de la dirección de la testigo. Una búsqueda entre las pertenencias de Henry también reveló una Biblia con la dirección de la testigo escrita en una de sus páginas.

La policía afirmó que el plan supuestamente implicaba que Getts pagara la fianza de $3,000 dólares de Henry para que el joven pudiera ser liberado y cometer el crimen. Según la declaración jurada, Getts le dijo a Henry que usara “disolvente de pintura” para quemarla y matarla.

Cuando la policía interrogó a Henry, este admitió saber dónde vivía la testigo y que “el tío Bobby quería que quemara la caravana de esta dirección”. Supuestamente, Henry le dijo a la policía: “Era un acuerdo de dos partes: quiere que vaya a hablar con ella y quiere que le queme la casa; eso es lo que quiere”.

Getts fue acusado formalmente por un gran jurado de asesinato en relación con la muerte a tiros de Eddie Lee Sanders el 27 de marzo. El reportaje de KWTX sobre ese caso incluyó menciones de un testigo que presuntamente vio a Getts disparar a Sanders. No está claro si Getts supuestamente se dirigía al mismo testigo en las notas que intercambió con Henry.

Henry fue acusado de un cargo de intento de manipulación de testigos y un cargo de intento de manipulación de pruebas. Getts aún no ha sido acusado de ningún delito relacionado con el supuesto complot en la cárcel. Ambos hombres permanecen detenidos en la Cárcel del Condado de McLennan.

