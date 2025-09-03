Hombre acusado de asesinato tras disparar a niño hispano en Houston por broma de tocar puertas

Un hombre de Texas fue arrestado y enfrenta un cargo de asesinato en primer grado por el tiroteo que acabó con la vida de Julián Guzmán, de 11 años, la noche del sábado en el sureste de Houston.

La víctima participaba en una broma conocida como “ding-dong-ditch”, en la que jóvenes tocan la puerta de viviendas y huyen, práctica que ha recobrado popularidad en TikTok y otras redes sociales.

El menor recibió un disparo en la espalda mientras corría junto a sus amigos y falleció en un hospital al día siguiente, reseñó ABC News.

El sospechoso y las armas encontradas

El presunto agresor, Leon Gonzalo Jr., de 42 años, fue detenido y trasladado a la cárcel del condado de Harris el martes por la mañana. Durante su primera comparecencia solicitó un abogado de oficio y se le negó la libertad bajo fianza.

De acuerdo con el sargento Michael Cass, al registrar la vivienda del acusado la policía encontró una “cantidad significativa de armas”.

Cass señaló que, según testigos, Gonzalo salió corriendo de su casa tras escuchar los golpes en la puerta y disparó hacia la calle, donde se encontraban los menores. “En mi opinión, no parece ningún tipo de defensa propia”, enfatizó.

Tendencia peligrosa en redes sociales

El caso de Houston se suma a una serie de incidentes recientes vinculados con la misma broma.

En Frisco, Texas, un hombre de 58 años fue arrestado en julio tras disparar contra un vehículo que se alejaba de su casa después de que jóvenes tocaran su timbre.

En Chandler, Arizona, la policía reportó en junio que un grupo de adolescentes realizó la broma al menos 18 veces en una misma vivienda, obligando al propietario a mudarse.

Autoridades en distintas ciudades han advertido que estas bromas pueden confundirse con intentos de allanamiento y provocar reacciones violentas de los residentes armados.

Sigue leyendo:

–Surgen nuevos detalles perturbadores sobre el asesinato de la niña Madeline Soto en Florida

–Caso de Madeline Soto conmociona a Florida: ¿qué se sabe sobre la trágica muerte de la niña hispana?

–Autoridades buscan a una niña de 13 años que desapareció en Florida