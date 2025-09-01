Niño de 10 años baleado en Houston tras intentar una broma de tocar puertas

Un niño de 10 años resultó gravemente herido la noche del sábado en el sureste de Houston, Texas, luego de que un vecino presuntamente disparara contra él cuando intentaba hacer una broma tocando puertas.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:55 p.m. en la calle Membrough, según informó el portavoz del Departamento de Policía de Houston, Shay Awosiyan, a la cadena ABC News.

El menor participaba en la broma junto con otros amigos cuando alguien abrió fuego. Paramédicos del Departamento de Bomberos le brindaron atención en el lugar y luego lo trasladaron a un hospital, donde permanece en estado crítico.

Una persona fue detenida en la escena y está siendo interrogada, aunque hasta este domingo no se habían presentado cargos.

Una tendencia peligrosa

La práctica que realizaban los menores guarda relación con el “Door Kicking Challenge”, un reto que circula en redes sociales y que consiste en golpear o patear puertas de vecinos antes de huir, grabando el momento para luego publicarlo en plataformas como TikTok.

Aunque se trata de una evolución de la vieja broma conocida como “Ding Dong Ditch”, autoridades advierten que este tipo de acciones pueden desencadenar reacciones violentas de propietarios que confunden la situación con un intento de allanamiento.

Otros casos recientes en EE. UU.

No es la primera vez que estas bromas terminan en tragedia:

En julio de 2024, un hombre de 58 años en Frisco, Texas, fue arrestado por agresión agravada tras disparar varias veces contra un vehículo que huía después de que alguien golpeara su puerta principal.

En junio de 2024, la policía de Chandler, Arizona, reportó que un grupo de jóvenes realizó la broma hasta 18 veces en la misma casa, lo que obligó al dueño a mudarse.

En 2023, un hombre del sur de California fue condenado por tres cargos de asesinato en primer grado luego de embestir el vehículo de adolescentes que habían tocado su timbre.

En mayo de 2024, un hombre en Virginia fue acusado de asesinato en segundo grado tras disparar fatalmente a un joven de 18 años que filmaba la broma para TikTok.

Advertencia de las autoridades

Policías de distintas ciudades —entre ellas Fort Worth y Chandler— han emitido comunicados instando a los padres a vigilar las actividades de sus hijos y explicarles los riesgos de estas bromas.

“Lo que puede parecer una broma puede resultar en un verdadero problema o peligro”, alertó la policía de Fort Worth.

La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough, en Florida, también emitió una alerta pública en julio tras un incidente relacionado con la peligrosa tendencia en redes sociales conocida como el “desafío de patear la puerta”.

Mientras tanto, en Houston la investigación continúa, y la comunidad espera novedades sobre el estado de salud del menor afectado.

Sigue leyendo:

–Surgen nuevos detalles perturbadores sobre el asesinato de la niña Madeline Soto en Florida

–Caso de Madeline Soto conmociona a Florida: ¿qué se sabe sobre la trágica muerte de la niña hispana?

–Autoridades buscan a una niña de 13 años que desapareció en Florida