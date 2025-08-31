Detenidos dos estudiantes en Texas por amenazas de tiroteo en escuela secundaria

Dos estudiantes de la escuela secundaria Clemens, ubicada en Schertz, Texas, fueron detenidos luego de que la policía confirmara que habían realizado amenazas de perpetrar un tiroteo dentro de la institución.

El caso salió a la luz después de que un tercer estudiante denunciara ante los administradores escolares que sus compañeros habían hablado de “disparar en la escuela”. La advertencia fue respaldada con evidencia en video, lo que dio pie a la intervención policial.

Detalles de la investigación

De acuerdo con el Departamento de Policía de Schertz, uno de los adolescentes manifestó su intención de atacar a tiros la secundaria, aunque aclararon que no tenía armas en su poder.

El segundo estudiante involucrado ofreció supuestamente conseguir las armas para ejecutar el plan. Ante la gravedad de los señalamientos, ambos fueron acusados de amenazas terroristas, un delito grave de tercer grado en Texas.

Los menores fueron trasladados al Centro de Detención Juvenil del Condado de Guadalupe, donde permanecen bajo custodia, reseñó ABC News.

Respuesta de las autoridades

La policía reconoció la valentía del estudiante que dio el aviso y destacó la rápida coordinación con la administración de la escuela.

“Queremos expresar nuestra gratitud al estudiante que denunció las amenazas y reconocemos a la administración de la escuela por sus esfuerzos de colaboración durante esta investigación”, señaló el cuerpo policial en un comunicado.

El incidente ocurre en un clima de alta sensibilidad nacional tras el tiroteo masivo en la Escuela Católica Annunciation de Minneapolis, ocurrido apenas un día antes, en el que murieron dos estudiantes y otras 18 personas resultaron heridas. El atacante, identificado como un exalumno, se quitó la vida tras el ataque.

