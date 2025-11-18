El Senado aprobó la medida para forzar publicación de los archivos de Epstein, pasa a la firma de Trump

La Cámara de Representantes y el Senado actuaron rápidamente el martes para aprobar un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar sus archivos sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Los senadores aprobaron la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein unánimente,apenas unas horas después de su aprobación en la Cámara de Representantes por una votación casi unánime, e incluso antes de que el proyecto de ley se hubiera enviado al Senado oficialmente.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), solicitó el consentimiento unánime en el pleno el martes.

Esto significa que el proyecto de ley se remitirá directamente al presidente Donald Trump para su firma, quien se ha comprometido a promulgarlo.

La medida exige que el Departamento de Justicia publique los expedientes del caso Epstein, un financiero con muchos contactos que se suicidó en una cárcel de Manhattan en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de abuso sexual y tráfico de menores.

La medida, que la semana pasada obtuvo el apoyo bipartidista suficiente para ser votada directamente en la Cámara de Representantes, recibió un gran impulso durante el fin de semana, cuando Trump cambió de opinión e instó a los republicanos a apoyarla.

Los representantes Thomas Massie (republicano por Kentucky) y Ro Khanna (demócrata por California), el dúo bipartidista que coescribió la legislación y logró forzar la votación en la Cámara de Representantes, a pesar de las objeciones de su dirección, había dedicado los últimos días a intentar conseguir el apoyo necesario.

Jeffrey Epstein y su pareja Ghislaine Maxwell se encargaban de reclutar a jovencitas a quienes después prostituían. Crédito: John Minchillo | AP

Esta medida supone una importante victoria para los legisladores de ambos partidos que han liderado esta iniciativa durante meses.

Pero la publicación de los archivos de Epstein puede retrasarse, porque el proyecto de ley permite al Departamento de Justicia retener información que podría interferir con una investigación federal en curso, lo que significa que la reciente exigencia de Trump de que el Departamento de Justicia investigue los vínculos de Epstein con otras figuras poderosas podría detener el proceso.

