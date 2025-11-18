Expertos revelan cómo mantener el aire acondicionado en invierno en buen estado 

Cuando el invierno llega y los sistemas de aire acondicionado dejan de usarse, muchos hogares olvidan que estos equipos también requieren cuidados durante la temporada fría. De acuerdo con recomendaciones del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), mantener el sistema en buen estado durante los meses inactivos ayuda a conservar su eficiencia y a evitar daños que suelen aparecer cuando vuelve el calor.

El organismo federal señala que, aunque el aire acondicionado permanezca apagado, la humedad, la suciedad exterior y los cambios de temperatura pueden afectar componentes internos y externos. Por ello, es necesario realizar pequeñas acciones preventivas antes y durante el invierno.

Qué recomienda el Departamento de Energía para proteger el aire acondicionado

De acuerdo con el DOE, el primer paso es limpiar la unidad exterior para retirar tierra, polvo, hojas o residuos que puedan acumular humedad durante semanas. También recomienda revisar o cambiar los filtros, ya que un filtro saturado puede provocar problemas al encender el sistema en primavera.

El organismo sugiere prestar especial atención a los aires acondicionados de ventana, recomendando retirarlos o asegurarlos para evitar filtraciones de aire frío y proteger el equipo de la exposición directa al clima. En el caso de sistemas centrales, es importante mantener despejada la zona alrededor de la unidad exterior, permitiendo que el equipo respire y evitando que la humedad quede atrapada alrededor de sus componentes.

Según el DOE, estas acciones reducen la posibilidad de corrosión y daños por humedad, dos de los problemas más comunes cuando los equipos pasan meses sin supervisión.

Lo que añaden los expertos HVAC sobre el mantenimiento invernal

Aunado a lo anterior, expertos de la empresa HVAC recomiendan que el invierno es un buen momento para revisar la nivelación de la base donde se apoya la unidad exterior. El suelo puede moverse por la humedad, el hielo o cambios de temperatura, afectando la estabilidad de la estructura.

Los especialistas también recomiendan inspeccionar los conductos en sistemas centrales, ya que pequeñas fugas de aire pueden pasar desapercibidas en invierno y reducir el rendimiento al volver a usar el aire acondicionado. Asimismo, sugieren revisar mangueras, conexiones eléctricas y puntos de drenaje, que pueden endurecerse o acumular residuos con el frío.

Otra recomendación común entre técnicos HVAC es el uso de cubiertas parciales en la unidad exterior, diseñadas para proteger el equipo de residuos grandes sin sellarlo por completo. Estas cubiertas permiten ventilación y evitan que la humedad quede atrapada, lo que podría causar corrosión si se utilizara una cubierta hermética.