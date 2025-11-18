Netanyahu celebra el plan de paz de Trump respaldado por la ONU

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó, tras la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución basada en el plan para Gaza de Trump, que dicho plan “conducirá a la paz”, porque establece “la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización” del territorio palestino.

En un mensaje publicado en X el martes, 18 de noviembre de 2025, Netanyahu felicita a Trump por la aprobación de la resolución, que establece una fuerza internacional que velará por el proceso de desmilitarización de la Franja de Gaza y desarme de los grupos armados, así como protegerá a los civiles y capacitará una nueva fuerza policial palestina. “Creemos que el plan del presidente Trump conducirá a la paz y la prosperidad porque insiste en la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización de Gaza”, dice el mensaje.

Rechazo de Hamás

La resolución, aprobada con 13 votos a favor y las abstenciones de China y Rusia, ha suscitado el rechazo del grupo Hamás, para quien el desarme es un asunto “interno” y dicha fuerza no debe encargarse de él porque, de hacerlo, dejaría de ser neutral.

“Cualquier discusión sobre el tema de las armas debe permanecer como un asunto nacional interno, conectado a un camino político que asegure el fin de la ocupación, el establecimiento del Estado (de Palestina) y la autodeterminación”, enfatizó Hamás sobre el desarme.