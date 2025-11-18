Novo Nordisk reduce costos de medicamentos para ciertos clientes

Este lunes, la compañía farmacéutica con sede en Dinamarca, Novo Nordisk, informó una reducción de precios en los populares medicamentos Wegovy y Ozempic para los clientes en Estados Unidos.

De acuerdo con el anuncio, los pacientes que pagaban estos medicamentos en aproximadamente $499 dólares sin ayuda de un seguro médico ahora podrán obtenerlo por $349 dólares.

La farmacéutica también informó que a los nuevos pacientes que están costeando sus medicamentos les cobrará tan solo $199 dólares al mes con una promoción que cubrirá dos meses de tratamiento. Esta oferta estará disponible hasta el 31 de marzo del próximo año.

Al respecto, Dave Moore, vicepresidente ejecutivo de operaciones en Estados Unidos de Novo Nordisk expresó que estas ofertas tienen el propósito de hacer más asequible este tipo de medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas.

La compañía fabricante se especializa en el tratamiento de enfermedades como la diabetes, obesidad y trastornos endocrinos. Es por esa razón que su medicamento para la diabetes Ozempic y para perder peso Wegovy se volvieron tan populares en Estados Unidos.

Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos indicó que “Novo Nordisk está facilitando y abaratando el acceso de los pacientes a tratamientos reales aprobados por la FDA”, dijo.

Finalmente, los clientes podrán obtener estos medicamentos con los nuevos precios en wegovy.com o ozempic.com y en proveedores como Costco y NovoCare presentando su receta médica.

Sigue leyendo: