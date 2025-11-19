Dallas: el tiempo para hoy miércoles 19 de noviembre

Este miércoles 19 de noviembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 84 grados Fahrenheit (29ºC). La probabilidad de lluvia será del 16% y estará muy nublado. Por otro lado, la previsión pronostica ráfagas de viento que podrán llegar a 6.84 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 66 grados Fahrenheit (19ºC), con una probabilidad de precipitación del 96%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 11.18 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:01 h y el crepúsculo será a las 17:24 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que el cielo estará cubierto con tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 73 grados Fahrenheit (18 y 23ºC). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 99% por la mañana, 99% por la tarde y 99% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes comprendido en este periodo con más lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

