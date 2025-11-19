La NASA publicará las primeras fotos del cometa interestelar 3I/ATLAS

Quienes llevan semanas siguiendo el viaje del cometa interestelar 3I/ATLAS sienten que cierta espera está a punto de terminar.

Este miércoles 19 de noviembre, la NASA revelará al público una serie de imágenes inéditas del enigmático visitante cósmico, apenas el tercer objeto conocido que llega a nuestro sistema solar desde las profundidades del espacio interestelar.

La presentación está prevista para las 3 p.m. EST (20:00 UTC) desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard, en Greenbelt, Maryland, donde la agencia mostrará al público imágenes que no habían sido compartidas hasta ahora.

El retraso en la publicación de estas observaciones no tuvo nada que ver con la falta de datos ni con las teorías fantasiosas que insinuaban una nave extraterrestre.

La razón fue mucho más terrenal: la mayor parte del personal de la NASA estuvo fuera de servicio durante el cierre del Gobierno estadounidense entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre.

Ese paréntesis administrativo ocurrió en pleno tramo crítico de la travesía del cometa y dejó a la agencia sin capacidad para comunicarse con el público en un momento clave.

El perihelio del cometa interestelar

Y es que 3I/ATLAS ha protagonizado momentos decisivos durante estas semanas de silencio. El 29 de octubre alcanzó el perihelio –su punto más cercano al Sol–, cuando los cometas suelen mostrar su mayor actividad.

Estas “bolas de nieve sucias”, como se las conoce coloquialmente por ser masas de roca y hielo, liberan gases espectaculares cuando el calor solar sublima su superficie helada, creando las características colas de vapor e iones. El problema: desde la Tierra, el cometa estaba oculto detrás del Sol justo en ese momento crítico.

Observaciones desde Marte

Sin embargo, no todo estaba perdido. El 3 de octubre, el visitante interestelar pasó a apenas 30 millones de kilómetros de Marte, donde una flota de naves espaciales aguardaba.

La Agencia Espacial Europea ya publicó el 7 de octubre imágenes captadas por su ExoMarsTrace Gas Orbiter y el Mars Express.

En las imágenes, el cometa apenas se aprecia como un pequeño borrón luminoso, algo lógico si recordamos que estas sondas están optimizadas para mirar de cerca la superficie de Marte y no para seguir objetos rápidos a enorme distancia.

Aun así, los datos permitieron detectar a su alrededor una envoltura de gas ionizado, la típica “atmósfera” que acompaña a los cometas naturales.

Además, según Live Science, al combinar estos datos con observaciones terrestres, los científicos lograron triangular la posición exacta del objeto y afinar significativamente el cálculo de su trayectoria.

Posibles imágenes del Hubble y James Webb

Ahora la NASA compartirá nuevas imágenes y datos obtenidos por varias de sus misiones, entre ellos material captado por la cámara HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter durante los días cercanos al paso del cometa por Marte.

Science Alert especula que también podrían incluirse observaciones del Hubble, el telescopio espacial James Webb y observatorios terrestres como Gemini, aunque la agencia no ha confirmado qué instrumentos específicos participaron.

El cometa interestelar 3I/ATLAS

El cometa fue descubierto el 1 de julio por el observatorio ATLAS (Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides), financiado por la NASA.

Proviene de un sistema estelar desconocido y, aunque no representa ninguna amenaza para la Tierra, su paso ofrece una oportunidad científica excepcional.

Según la NASA, sus recursos permiten observar el objeto “prácticamente durante todo el tiempo que permanecerá en nuestra vecindad celeste”, utilizando instrumentos complementarios desde diferentes ángulos.

Cómo ver la transmisión en vivo

La mejor oportunidad para las observaciones terrestres todavía está por llegar: el 19 de diciembre, 3I/ATLAS alcanzará su máxima aproximación a nuestro planeta, aunque se mantendrá a una distancia de unos 270 millones de kilómetros.

Más adelante, se espera que algunas de las sondas que operan en las proximidades de Júpiter vuelvan a observar el cometa a comienzos del próximo año, en la etapa final de su paso por el sistema solar antes de perderse en el espacio interestelar.

La transmisión del miércoles estará disponible en NASA+, el sitio web de la agencia, YouTube y Amazon Prime.

El público podrá enviar preguntas con la etiqueta #AskNASA en redes sociales para que sean respondidas en directo.

Entre los participantes se encuentran Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA; Nicky Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas; y Tom Statler, científico jefe para cuerpos pequeños del sistema solar.

Editado por Felipe Espinosa Wang con información de la NASA, Space.com, Live Science y Science Alert.