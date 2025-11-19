Matan a exluchador de WWE en Arkansas: acusan a su exesposa y a su pareja actual del asesinato

Kevin Nikel, de 41 años, exluchador profesional que trabajó en WWE NXT bajo el nombre de Knuckles Madsen, fue encontrado con una herida de bala en el abdomen al costado de una carretera en Arkansas en julio. Según informó 5News, el deportista fue trasladado de urgencia a un hospital, pero no sobrevivió.

Las autoridades abrieron una investigación que pronto tomó un giro inesperado: el crimen se produjo solo tres días después de que se finalizara el divorcio de Nikel, el pasado 8 de julio.

Acusan a la exesposa y a su nuevo novio

De acuerdo con documentos judiciales citados por el Northwest Arkansas Democrat Gazette, la exesposa del luchador, Amanda Penny, de 40 años, fue arrestada como cómplice del asesinato, mientras que su nuevo novio, Michael Hogue, de 51 años, fue detenido como presunto autor material del disparo.

Ambos enfrentan cargos por asesinato en primer grado y posesión de armas de fuego. Hogue fue detenido en Fort Smith, mientras que Penny fue arrestada en la localidad de Rogers. Continúan detenidos en la cárcel del condado de Benton, y se espera una audiencia de fianza en las próximas horas.

Una relación larga que se deterioró con el tiempo

La madre del luchador, Susan Kinderman, declaró a News5 que la familia aún desconoce los detalles exactos del episodio que terminó en la muerte de su hijo.

“Tuvimos muy poca información. Sabemos que hubo un altercado, se escucharon disparos y Kevin murió. Eso es todo lo que realmente sabemos”, dijo.

Kinderman relató que Penny y Nikel eran novios desde que se conocieron en la secundaria en el año 2000, y que estuvieron casados 13 años. Sin embargo, reconoció que la relación se deterioró progresivamente.

“Fueron felices durante mucho tiempo, pero comenzaron a distanciarse. Ninguno era feliz”, relató.

Carrera en la lucha profesional

Kevin Nikel formó parte de WWE NXT entre 2012 y 2013, antes de continuar su carrera en la lucha independiente, especialmente en Ozark Mountain Wrestling, donde utilizó el nombre de Ivan Warsaw.

Sus seguidores y excompañeros han expresado mensajes de condolencia mientras esperan que avance la investigación.

Aunque los arrestos ya se han ejecutado, las autoridades no han revelado el móvil exacto del asesinato, y tanto la familia como los investigadores esperan aclarar lo ocurrido en los días previos a la muerte del luchador.

La Fiscalía continúa recabando pruebas y tomando declaraciones en espera del juicio.

