Nuevos detalles sobre muerte de joven en crucero Carnival: restos hallados ocultos debajo de una cama

Diez días después de la muerte de Anna Kepner, una animadora universitaria de Florida encontrada sin vida en un crucero de Carnival en el Golfo de México, las autoridades aún no han determinado la causa ni la forma de su fallecimiento.

La joven, de 18 años, fue hallada muerta el 7 de noviembre a bordo del Carnival Horizon, lo que motivó que el crucero regresara al Puerto de Miami un día después para que sus restos fueran trasladados a la Oficina del Médico Forense de Miami-Dade.

Sin embargo, funcionarios del organismo indicaron a medios estadounidenses que el informe preliminar aún no arroja conclusiones. El FBI asumió la investigación y Carnival Cruise Line afirmó estar colaborando plenamente con las autoridades federales.

Hallazgo en circunstancias extrañas

Medios como Daily Mail reportaron, citando fuentes anónimas, que la joven habría sido encontrada por personal de limpieza debajo de su cama, envuelta en una manta y cubierta por chalecos salvavidas. Kepner se habría retirado temprano de la cena la noche anterior tras quejarse de sentirse mal. El FBI no ha confirmado públicamente estos detalles.

En redes sociales, la joven dejó publicaciones que aluden a dificultades emocionales. Días antes de su muerte, subió un video en TikTok en el que aseguraba que continuaría “con una sonrisa” pese a haber sufrido rupturas y decepciones. Su último mensaje, del 30 de octubre, decía: “Te mereces ser feliz, pero si no es conmigo, entonces no me importa”.

Un menor podría ser acusado

El caso tomó un giro inesperado tras la presentación de un documento judicial de familia en el condado de Florida, donde se indica que un menor —hermanastro de Kepner— podría enfrentar cargos criminales relacionados con el fallecimiento. La presentación, realizada por Shauntel Hudson, madrastra de la víctima, solicita aplazar una audiencia de custodia debido a la investigación en curso.

Hudson señaló en el escrito que ha sido informada por el FBI y sus abogados sobre la posibilidad de que se abra un caso penal contra uno de sus hijos. Por ello, argumentó que testificar en este momento podría perjudicar legalmente a su familia.

El FBI, consultado por medios locales, declinó hacer comentarios.

Carnival y el FBI mantienen hermetismo

La naviera sostuvo en un comunicado que no existe ninguna amenaza para los pasajeros del crucero y que su enfoque está en brindar apoyo a la familia. El Carnival Horizon retomó su itinerario habitual tras su regreso a Miami.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste. Ni el médico forense ni las autoridades federales han revelado datos oficiales sobre lo ocurrido. La investigación continúa abierta, a la espera del resultado final de la autopsia y posibles acciones legales.

