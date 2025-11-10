Identifican a pasajera fallecida en el crucero Carnival: tenía 18 años y era estudiante de secundaria

La pasajera que murió a bordo del crucero Carnival Horizon fue identificada como Anna Kepner, una joven de 18 años de Titusville, Florida. Su familia la describe como una estudiante alegre, solidaria y con un futuro brillante.

Anna viajaba en la embarcación durante una ruta de Miami al Caribe cuando fue encontrada muerta el sábado. Las circunstancias de su fallecimiento aún no han sido reveladas.

El crucero regresó ese mismo día a PortMiami, donde el FBI abrió una investigación para determinar las causas de la muerte.

“Cuando entraba en una habitación, la iluminaba”, dijo su familia a ABC News. “Si estabas triste, te hacía reír. Era la niña más graciosa de la escuela”.

“Tenía sueños y quería servir a su comunidad”

La joven, que se graduaría de secundaria en mayo próximo, había presentado su examen de ingreso al ejército y ya conversaba con reclutadores.

“Quería hacer algo que ayudara a su comunidad”, contaron sus familiares. “Tenía muchos sueños y un corazón enorme”.

En un comunicado, Carnival Cruise Line confirmó su fallecimiento y aseguró que su prioridad es “apoyar a la familia de nuestra pasajera y cooperar con el FBI en la investigación”.

Voluntaria, atleta y amante del mar

Anna era reconocida en su comunidad por su entusiasmo y participación. Colaboraba como voluntaria en el vecindario para mayores de 55 años donde viven sus abuelos, y ayudaba en negocios locales de Titusville.

Desde pequeña practicó gimnasia, formó parte del equipo de animadoras de su instituto y disfrutaba de las actividades acuáticas: tenía licencia de navegación y certificación de buceo.

“Era muy sociable, le encantaba estar rodeada de gente. Tenía una energía contagiosa que te atraía con su sonrisa”, recordó su familia.

Sus seres queridos señalaron que Anna mantenía un vínculo muy estrecho con su abuela, quien la llamaba cariñosamente “Anna Banana”.

“Era la mejor niña que uno pudiera conocer”, dijo su familia. “Siempre la recordaremos por cómo era, por su alegría y por cómo hizo felices a los demás”.

