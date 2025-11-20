6 Claves para saber si uno de tus contactos de WhatsApp te bloqueó

Descubrir si alguien te ha bloqueado en WhatsApp puede ser una de esas situaciones incómodas y misteriosas que muchos usuarios han vivido. A diferencia de otras redes sociales, WhatsApp no te avisa directamente si un contacto te bloquea, así que toca ponerse un poco detectives y buscar pistas.

Afortunadamente, hay varias señales que pueden ayudarte a confirmar si estás bloqueado, aunque también existen versiones no oficiales de la app que prometen revelar esta información. Sin embargo, usarlas puede traer consecuencias graves, como el baneo permanente de tu cuenta. Aquí te explico cómo funciona todo y qué debes evitar.

Señales claras de que te han bloqueado en WhatsApp

WhatsApp no te envía una notificación cuando alguien te bloquea, pero sí deja pistas bastante evidentes. Si sospechas que un contacto te ha bloqueado, lo primero que debes hacer es observar el comportamiento de los mensajes y la información del perfil. Aquí tienes las señales más comunes:

Mensajes con un solo tic gris: Si envías un mensaje a alguien y solo aparece un tic gris, significa que el mensaje fue enviado, pero no entregado. Si nunca ves el doble tic (ni en gris ni en azul), es una señal fuerte de bloqueo. Sin embargo, ten en cuenta que también puede ocurrir si la persona no tiene conexión o si el número ya no está activo.



No ves la foto de perfil: Si antes veías la foto de perfil de ese contacto y de repente desaparece o se queda en blanco, es probable que te hayan bloqueado. WhatsApp no permite ver la foto de perfil de quienes te han bloqueado.



No ves la última hora de conexión: Si antes aparecía la última vez que el contacto estuvo en línea y ahora ya no, es otra señal de bloqueo. WhatsApp oculta esta información para los usuarios bloqueados.



No puedes ver los estados: Si el contacto solía publicar estados y de repente ya no ves ninguno, puede ser que te haya bloqueado. Sin embargo, también puede haber cambiado la privacidad de sus estados, así que no es una prueba definitiva.



No puedes llamar: Si intentas hacer una llamada de voz o videollamada y no puedes establecer la conexión, es muy probable que estés bloqueado. WhatsApp no permite llamar a contactos que te han bloqueado.



No puedes agregarlo a un grupo: Si intentas agregar a ese contacto a un grupo y WhatsApp te dice que no puedes, es una señal casi definitiva de bloqueo. Este truco es uno de los más fiables, ya que WhatsApp no permite agregar a personas bloqueadas a grupos.



Trucos y métodos para confirmar el bloqueo

Aunque WhatsApp no ofrece una función oficial para saber si te han bloqueado, hay algunos trucos que puedes usar para confirmarlo. El más popular es el de crear un grupo y tratar de agregar al contacto sospechoso.

Si no puedes agregarlo, es muy probable que te hayan bloqueado. Otro método es intentar llamarlo o enviarle un mensaje y observar si aparece el doble tic o si puedes ver su foto de perfil y su última hora de conexión.

También puedes intentar ver sus estados. Si antes veías sus estados y de repente ya no, puede ser que te haya bloqueado. Sin embargo, ten en cuenta que también puede haber cambiado la privacidad de sus estados, así que no es una prueba definitiva.

Versiones no oficiales de WhatsApp y los riesgos de usarlas

Existen versiones modificadas de WhatsApp, como GBWhatsApp, WhatsApp Plus y FMWhatsApp, que prometen funciones adicionales, incluyendo la posibilidad de saber si alguien te ha bloqueado. Estas versiones no oficiales suelen ofrecer opciones como ocultar el doble tic, ver quién ha leído tus mensajes, y, en algunos casos, incluso te avisan si alguien te bloquea. Sin embargo, usar estas versiones puede traer consecuencias graves.

WhatsApp no permite el uso de versiones modificadas de su aplicación y puede detectarlas fácilmente. Si usas una versión no oficial, corres el riesgo de que tu cuenta sea baneada permanentemente. Además, estas versiones no oficiales pueden ser inseguras y exponer tus datos personales a riesgos de seguridad. WhatsApp recomienda siempre usar la versión oficial de la app para proteger tu privacidad y evitar problemas legales.

Aunque existen trucos y versiones no oficiales que prometen revelar si alguien te ha bloqueado en WhatsApp, lo más seguro y recomendable es usar la versión oficial de la app y observar las señales que deja WhatsApp. Si sospechas que te han bloqueado, lo mejor es respetar la decisión de la otra persona y no insistir en contactarla.

