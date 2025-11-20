Alertan sobre arrestos de ICE en entrevistas para la residencia

Frente a los ojos de Tessa M. Cabrera, una abogada en migración, de manera sorpresiva, su cliente fue arrestado durante la entrevista final para la residencia en las oficinas del Servicio de Ciudadanía y Migración (USCIS) en San Diego, en un movimiento que nunca esperó.

“Fue muy abrupto. La entrevista había ido normal. El agente del USCIS revisaba su información, cuando entraron los agentes de ICE. Le preguntaron directamente por su nombre. Cuando se los dio, le pidieron que se parara, lo hicieron a un lado de la oficina, le dijeron que volteara y lo esposaron”, dijo la abogada en declaraciones a la televisora NBC 7 de San Diego.

Su cliente, dijo, es padre de dos hijos ciudadanos estadounidenses, uno de ellos de 17 años con autismo severo, y para quien él es su principal cuidador. Solicitó su residencia cuando la hija mayor cumplió 21 años.

“Básicamente él volteó a verme, como diciéndome mi mundo se ha venido abajo”, comentó la abogada.

Agregó que este padre de familia ha estado en el país desde 2002, y no tiene récord criminal.

Tras el arresto, su cliente fue llevado al Centro de Detención de Otay Mesa, y tendrá una audiencia de fianza la próxima semana.

“Él aún no sabe por qué fue detenido. Honestamente esto no es algo que yo haya experimentado y me gustaría volver a vivir”.

Agregó que la gente está ilusionada por recibir sus tarjetas de residencia y la ciudadanía; y entrar en una oficina esperando salir con una buena noticia y luego ser sacado esposado y separado de la familia ha sido algo realmente horrible de presenciar.

Afirmó que cuando le preguntó a los agentes por qué se lo llevaban, le mostraron una orden de arresto, en una casillam se establece como causa para detener a su cliente que había cometido algún tipo de violación de la ley de inmigración.

Tras la detención de este padre de familia, miembros de la comunidad y abogados realizaron una vigilia en protesta por el arresto de inmigrantes durante las entrevistas para la residencia en las oficinas de USCIS en San Diego.

Según varios abogados de inmigración, el ICE ha puesto en marcha una nueva táctica en San Diego: detener a personas durante sus entrevistas para obtener la residencia legal en el USCIS.

“Sinceramente, estoy impactada. Siempre pienso que ya nada me puede sorprender, pero esta semana me ha dejado completamente impactada. Solo quiero que la gente sepa lo que está pasando”, declaró la abogada de inmigración Emily Wietzel.

En Los Ángeles, el abogado en migración Alex Gálvez dijo que estas detenciones de solicitantes para la residencia están sucediendo, y él ya lo vivió con una clienta hace unos meses.

“No tenían ninguna razón para arrestarla pero aún así la detuvieron y la mantuvieron en Adelanto durante tres meses, al final pudimos sacarla con fianza, y consiguió la residencia”, dijo.

Sin embargo, comentó que a su cliente y a su familia le causaron daño emocional al mantenerla privada de su libertad y la hicieron gastar.

“Durante la entrevista de residencia, no pudimos parar su detención porque los agentes federales ya iban con la orden de arresto. Así operan, llegan con la orden de arresto, y uno no puede hacer nada en ese momento”.

El abogado Gálvez aconsejó a quienes van a ir a una entrevista para su residencia, que hablen con un abogado de migración antes de presentarse, o aún para el examen de ciudadanía porque se han dado arrestos.

“En el caso del examen para la ciudadanía, si les han salido delitos que los hagan deportables, puede ser que los arresten”, dijo.

Por otra parte, insistió en que es muy importante asesorarse bien con un abogado de inmigración antes de ir a la cita para la residencia.

“Pueden que no tengan delitos serios en sus antecedentes, pero si tuvieron una deportación antes en especial emitida por un juez, si los agarraron en la frontera con una mica falta, o si reingresaron antes del 1 de abril de 1997, no califican así tengan hijos nacidos en el país”, dijo.

Precisó que un hijo ciudadano estadounidense mayor de 21 años no los hace elegible para la residencia, si entraron sin papeles.

“Es como tener un Ferrari con dos llantas, no puedes ir a ningún lugar. Solo tienes el 50% de la residencia”.

Sostuvo que para ser elegible para la residencia, siendo indocumentado y con hijos mayores de 21 años, necesitas haber entrado con visa; o con un parole (un permiso) o que tengas la petición 245i antes del 30 de abril de 2001.

En respuesta al incidente ocurrido en San Diego, voceros del ICE dijeron que el ICE está comprometido con el cumplimiento de las leyes federales de inmigración mediante operativos específicos que dan prioridad a la seguridad nacional, pública y fronteriza.

“Las personas que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos, incluyendo aquellas con estatus migratorio irregular en centros federales como las oficinas del USCIS, podrían ser arrestadas, detenidas y deportadas de conformidad con la ley de inmigración estadounidense.

“Para quienes residen ilegalmente en el país, la autodeportación sigue siendo la opción más segura y eficiente, y existen herramientas como la aplicación CBP Home para facilitar el proceso de autodeportación”.