Gerardo Ortiz obtiene de 3 años de libertad supervisada tras colaborar con el FBI

A solo unos meses de haberse declarado culpable por presuntos vínculos con el narcotráfico, el cantante Gerardo Ortiz obtuvo una victoria en el ámbito legal al ser sentenciado a tres años de libertad supervisada por su colaboración con el FBI.

En una audiencia llevada a cabo en la Corte Federal de California, la jueza Maame Ewusi Frimpong leyó la sentencia que cerró formalmente el proceso que permanecía abierto desde el 2024, cuando las autoridades estadounidenses lo acusaron de hacer transacciones con una empresa ligada al crimen organizado.

De acuerdo con los primeros informes, dicha sentencia le otorga tres años bajo libertad supervisada, decisión que fue respaldada por un acuerdo entre el equipo legal de Gerardo Ortiz y la fiscalía por su colaboración con el FBI.

Y es que el intérprete mexicano accedió, como parte del acuerdo, a cooperar con el buró federal en el caso contra su ex representante, Ángel del Villar, quien actualmente enfrenta 11 cargos en Estados Unidos. Asimismo, se estableció que el artista deberá pagar un multa de $1,500,000 de dólares (lo que se traduce en casi 30 millones de pesos mexicanos).

Gerardo Ortiz habla ante los medios tras recibir su sentencia

En un encuentro con la prensa tras el cierre de su audiencia, Gerardo Ortiz se pronunció sobre la decisión de la jueza e hizo frente a los rumores que se generaron durante el desarrollo de su proceso legal con respecto a su presunta relación con el CJNG.

“Se han dicho demasiadas cosas, demasiadas mentiras (…) Nosotros estuvimos por allá cantando en ese evento; todos lo vieron en YouTube, vieron fotos. Los fans que estuvieron presentes ese día ahí, era imposible decir que no. Ese show se hizo; estuvimos ahí en Aguascalientes y eso es todo. No tengo nada más que decir. ¿Hubo mentiras? Se han dicho muchas cosas, mas esa es la verdad“, indicó ante la prensa.

Para finalizar, el famoso aprovecho el espacio para enviar un mensaje a los fanáticos que lo han apoyado durante este proceso y dejó entrever que está listo para dar vuelta a la página y enfocarse de lleno en el ámbito musical.

“Ofrecerle unas disculpas a mi público por todo esto que se ha pasado. Estoy contento porque mañana sale mi nueva producción, ‘El Ejemplar’, a las cinco de la tarde. Esperamos seguir adelante“, expresó.

Seguir leyendo:

• Gerardo Ortiz se declaró culpable en EE.UU. de dar shows a narcos mexicanos

• Gerardo Ortiz, en otra faceta de su carrera

• FBI tiene en la mira a promotor musical de Gerardo Ortiz por supuestos nexos con CJNG y los Cuinis