Hallan sin vida a creador de contenido estadounidense que desapareció en el Pacífico mexicano

Un pescador de San Diego que tenía un canal de YouTube fue hallado muerto en aguas mexicanas, tras iniciarse una búsqueda en la región de Baja California Sur la semana pasada, según informó su familia.

La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó a ABC 10News que la Marina mexicana buscó a Michael Rijavec después de que desapareciera frente a la costa de Baja California mientras practicaba kayak el martes 11 de noviembre. La Guardia Costera indicó que, tras completar la búsqueda inicial, la Marina mexicana se hizo cargo del caso.

La familia informó inicialmente en GoFundMe que Rijavec había emitido una llamada de auxilio desde su lancha frente a la costa de Baja California a las 3 p.m. del 11 de noviembre. La campaña de recaudación de fondos se creó para ayudar a intensificar la búsqueda, incluyendo dinero para gasolina, pilotos, embarcaciones y aeronaves adicionales.

El domingo 16 de noviembre, la familia de Rijavec publicó una actualización anunciando que el cuerpo de Michael fue encontrado en el agua cerca de San Cristóbal.

“Aunque es difícil aceptarlo, agradecemos que nos brinde algo de paz”, escribió Gregory Rijavec, hermano de Michael. “Al comenzar a procesar y reflexionar sobre lo sucedido en los últimos días, queda claro cuál fue el motivo principal de la búsqueda de Mikey: el amor”.

Michael administraba el canal de YouTube SD Fish and Sips, que acumuló más de 20,000 suscriptores gracias a los 550 videos que publicó a lo largo de los años, donde mostraba sus expediciones de pesca.

Durante la búsqueda, la familia colaboró ​​con la Marina de México, que ayudó a coordinar el despliegue de decenas de embarcaciones locales y avionetas privadas para brindar apoyo aéreo.

La familia expresó su agradecimiento por todas las muestras de apoyo recibidas para la búsqueda de Michael.

“La misión de Michael era contagiar su energía positiva y hacer mejor a cada persona con la que se encontraba, y lo logró. Mikey nos preparó para afrontar esto, y si seguimos su ejemplo, no solo estaremos bien, sino que saldremos adelante. Gracias a todos, estamos muy agradecidos. Los queremos”, señalaron.

La campaña de GoFundMe para la búsqueda recaudó más de 46 000 dólares gracias a 552 donaciones.

