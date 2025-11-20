Hispano muere por un disparo accidental durante viaje de caza en Texas

Una familia de Texas enfrenta el duelo tras la muerte inesperada de José Ramírez, de 45 años, quien falleció tras un accidente de caza en el noreste del estado.

El hecho ocurrió poco después de la medianoche del sábado, cuando los guardabosques del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD) respondieron a una llamada de emergencia relacionada con un incidente con arma de fuego.

Según reportó la entidad, Ramírez recibió un disparo accidental cuando intentaba sacar su arma de un vehículo, y pese a los esfuerzos por salvarle la vida, el padre de familia murió en el lugar.

Una comunidad consternada por la pérdida

Ramírez residía en Grapevine y era padre de tres hijos. Su familia confirmó su identidad a través de una campaña de GoFundMe creada por una de sus hijas, quien lo describió como “el pilar de nuestro hogar” y un hombre dedicado al bienestar de sus seres queridos.

“Mi papá significaba todo para mí”, escribió la joven en su mensaje, donde también recordó las enseñanzas de su padre sobre el esfuerzo, el trabajo honesto y la importancia de vivir con alegría.

Un hombre querido en el sector gastronómico

De acuerdo con publicaciones locales, Ramírez creció en Grapevine y desarrolló una extensa carrera laboral en restaurantes de la zona.

La página comunitaria “Grapevine Edit” señaló que trabajó en Son of a Butcher, en el restaurante Rockin’ S Express de Silver Lake Marina y pasó más de una década en Kirby’s Steakhouse.

Sus familiares decidieron hacer pública la noticia de su fallecimiento porque era una figura muy conocida entre compañeros de trabajo, clientes y vecinos.

Autoridades recuerdan normas de seguridad

Tras el accidente, el Departamento de Parques y Vida Silvestre recordó la importancia de extremar las medidas de seguridad en la manipulación de armas de fuego, especialmente durante la temporada de caza.

“Siempre maneje todas las armas como si estuvieran cargadas, mantenga el cañón apuntando en una dirección segura y descargue el arma antes de retirarla o colocarla en un vehículo”, exhortó la institución en redes sociales, antes de expresar sus condolencias a la familia Ramírez.

La temporada general de caza con rifle de venado cola blanca en Texas comenzó el 1 de noviembre y se extenderá hasta enero, dependiendo de la región del estado.

