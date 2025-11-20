Las águilas pierden el último reto por el castigo en ‘La Isla: Desafío Extremo 2’

¡Parece que no hay forma de que remonten! Las águilas no encuentran la fórmula ni el camino. Viendo las declaraciones de anoche en donde Martín acusa a Galeano de ser un agente divisor, la verdad es que sus palabras no carecen de razones en “La Isla: Desafío Extremo 2“.

¿Galejano juega para el equipo? Sí. Pero también es cierto que en varias ocasiones le hemos visto sosteniendo conversaciones con Roy y Paulina que hacen que muchos entiendan que están con la vista puesta en el futuro, para cuando los equipos se terminen y las alianzas se vuelvan más individuales. Entonces, Martín no está inventándose nada.

Martín también explica que la razón por la cual las águilas no avanzan es porque muchos ya están pensando en individual y no en equipo. ¡Tiene razón! La misma Paulina durante todo el capítulo de ayer hizo hincapié en varias ocasiones sobre tener que pensar en jugar como la beneficie principalmente a ella, aunque luego matiza que de momento sigue jugando en equipo con las águilas.

Las diferencias entre las panteras y el equipo verde liderado esta semana por Mauricio Islas son justamente esto. Mientras que los morados han jugado siempre como una unidad, las águilas y los tiburones nunca lograron conectar de verdad, porque siempre estuvieron más obsesionados con ver los defectos del otro que en tratar de hablar en equipo para mejorar en equipo.

Esto sucedió ayer en todas las pruebas. Las águilas no lograron vencer a las panteras y terminaron perdiéndolo todo. Tanto así que para el castigo terminaron lavando muchísima ropa, con toda clase de manchas, olores y restos de comida.

Rumbo a la final, cualquier cosa puede pasar. Los juegos individuales han demostrado que Martín, Roberto, Mauricio Islas y Roy saben resolver. Falta ver la próxima semana cómo logran encajar que, por muy amigos que sean, por mucho que busquen tener alianzas, nada de eso valdrá para nada. ¡Si pierdes, te vas!

