Jason y Martín se unen a los nominados de ‘La Isla Desafío Extremo 2’

El domingo 16 de noviembre en ‘La Isla: Desafío Extremo 2‘ se vivieron momentos de mucha tensión. En la prueba de ayer, en la principal, los equipos se jugaban la oportunidad de poder ver a sus familiares, mas no a través de videollamadas o leerlos mediante cartas. No. Ayer se les brindó la oportunidad de recibirlos en persona dentro de la isla.

Pero este privilegio no sería para todos los integrantes de sus equipos. Solo tres tendrían derecho a este premio. Las panteras ganaron la prueba arrasando a las águilas en el camino. Lo que les permitió a Gary, Roberto y Roy ser los acreedores de dicho beneplácito.

Esto se decidió así porque tanto Estefanía como Nievelis decidieron cederles este derecho a los hombres del equipo. Gesto que no pasó desapercibido para Héctor Suárez Gomís, quien terminó alabando dicha acción y solicitando un aplauso para ellas.

Lamentablemente, la victoria de las panteras significó la derrota de las águilas y esto generó un quiebre emocional en cada uno de ellos. Porque desde que este tipo de premio se puso en juego en esta edición, las águilas solo han podido ganar uno de los retos para poder tener contacto con sus familiares.

La siguiente prueba no fue del agrado de todo el público, ya que la situación en sí generó dos lesionados en las panteras. Una de ellas, Estefanía, terminó en el hospital debido a una caída con el cuello.

Al final, pese a las lesiones, la victoria corrió por cuenta de Roberto, que terminó demostrando superioridad por encima de Martín, y las águilas terminaron nominando a dos más de sus integrantes: Jason y Martín.

Estos últimos se unen a Mauricio Islas, Julieta Grajales y Roy en el proceso de eliminación que hoy despedirá posiblemente a un miembro más de las águilas.

