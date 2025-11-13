¿Christian de la Campa abandorá hoy “La Isla: Desafío Extremo 2”?

Christian de la Campa es parte del equipo de las panteras en “La Isla: Desafío Extremo“. Su aporte al equipo siempre ha sido positivo, no solo en otorgar puntos, sino también a la hora de compartir con sus compañeros. No es invasivo, tampoco impositivo, tiene un ánimo conciliador y además se da la oportunidad de conocerlos, escucharlos y apoyarlos. Evita y rechaza el conflicto. Aunque tampoco se limita a la hora de celebrar sus victorias al lado de los suyos.

Lamentablemente, desde hace una semana, el reconocido actor y protagonista de telenovelas presenta una lesión en la rodilla que no le ha permitido sumar más puntos a su equipo, y por esta razón las panteras han tenido que jugar con uno menos en los retos más complicados de la temporada.

Todo lo anterior podría haber motivado la decisión del actor de abandonar la competencia, para no perjudicar así el desempeño de las panteras y seguir siendo una carga para el equipo.

De momento no tenemos una confirmación a esta especulación. La cual surge a raíz del avance del episodio de hoy en donde se puede ver el desconcierto y desconsuelo de las panteras al recibir una fuerte noticia, la cual será brindara por Héctor Suárez Gomís, conductor del show.

Los fans y fieles seguidores de las panteras esperan que solo sea especulación y que la noticia no tenga nada que ver con el abandono de ningún participante. Pero todo esto lo descubriremos hoy a las 4 PM, hora de Los Ángeles; 7 PM, hora de Miami; solo por Telemundo.

