Hoy las águilas se eliminarán entre sí en “La Isla: Desafío Extremo 2”

“La Isla: “Desafío Extremo 2” verá cómo hoy las águilas deberán eliminarse entre sí. La batalla será real, pero también dejará heridas. Mauricio Islas, Moi, Galeano y Jason Romo están nominados y entre ellos deberán competir para sacar a uno de sus filas.

Las panteras llegaron a este reto completamente armadas y sin necesidad de “despeinarse” para la eliminación. Sin embargo, sí seremos testigos de una de las dinámicas más crudas y crueles de la temporada, en donde los golpes estarán a la orden del día en todo momento y muy probablemente se van a terminar peleando aún más fuera de esta competencia.

Vale la pregunta para hoy: ¿Quién será el eliminado de esta noche? La verdad es que todo dependerá de la prueba, porque si se trata de un rompecabezas, es probable que el eliminado sea Galeano; el actor de origen español ha demostrado no tener ni la paciencia ni la destreza para poder desarrollar un reto de estos.

Sin embargo, si se trata de velocidad y fuerza, cualquiera diría que la eliminación estará entre Moi y Mauricio Islas.

La verdad es que, de todos los participantes que conforman las Águilas, Islas es uno de los más queridos, pese a todos los intentos de Julieta por desprestigiarlo frente a sus compañeros y de cara al público.

Sea como sea, la batalla de hoy será dura, difícil y dejará más de un corazón roto. La intención de Paulina, Julieta y Moi es que Mauricio salga de la competencia de una vez por todas, pero este no se dejará vencer tan fácilmente y dará la batalla.

Sigue Leyendo más de “La Isla: Desafío Extremo” aquí:

· Las panteras se impusieron ante las águilas en ‘La Isla: Desafío Extremo 2’

· Las águilas se convierten en líderes indiscutibles de “La Isla: Desafío Extremo 2”

· Los tiburones desaparecieron y las panteras pierden playa alta en “La Isla: Desafío Extremo 2”