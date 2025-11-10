window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Hoy las águilas se eliminarán entre sí en “La Isla: Desafío Extremo 2”

Muchos creen que Julieta no aportó ni un solo punto esta semana, solo para empujar la posible eliminación de Mauricio Islas esta noche

Hoy será un día decisivo para las águilas.  Crédito: Cortesía | Telemundo

Avatar de Clary Castro

Por  Clary Castro

“La Isla: “Desafío Extremo 2” verá cómo hoy las águilas deberán eliminarse entre sí. La batalla será real, pero también dejará heridas. Mauricio Islas, Moi, Galeano y Jason Romo están nominados y entre ellos deberán competir para sacar a uno de sus filas.

Las panteras llegaron a este reto completamente armadas y sin necesidad de “despeinarse” para la eliminación. Sin embargo, sí seremos testigos de una de las dinámicas más crudas y crueles de la temporada, en donde los golpes estarán a la orden del día en todo momento y muy probablemente se van a terminar peleando aún más fuera de esta competencia.

Vale la pregunta para hoy: ¿Quién será el eliminado de esta noche? La verdad es que todo dependerá de la prueba, porque si se trata de un rompecabezas, es probable que el eliminado sea Galeano; el actor de origen español ha demostrado no tener ni la paciencia ni la destreza para poder desarrollar un reto de estos.

Sin embargo, si se trata de velocidad y fuerza, cualquiera diría que la eliminación estará entre Moi y Mauricio Islas.

La verdad es que, de todos los participantes que conforman las Águilas, Islas es uno de los más queridos, pese a todos los intentos de Julieta por desprestigiarlo frente a sus compañeros y de cara al público.

Sea como sea, la batalla de hoy será dura, difícil y dejará más de un corazón roto. La intención de Paulina, Julieta y Moi es que Mauricio salga de la competencia de una vez por todas, pero este no se dejará vencer tan fácilmente y dará la batalla.

Sigue Leyendo más de “La Isla: Desafío Extremo” aquí:

En esta nota

La Isla Desafío Extremo Telemundo
