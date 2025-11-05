Los tiburones desaparecieron y las panteras pierden playa alta en “La Isla: Desafío Extremo 2”

¡Los tiburones no existen más! En “La Isla: Desafío Extremo 2” perder te lleva a desaparecer y esto justamente es lo que le pasó al equipo que estaba conformado por Galeano, Helen, Martín y Roi.

Las panteras y las águilas se revitalizaron con la inclusión de los exmiembros de los tiburones. Y de momento, como fruto de esta situación, el equipo liderado por Mauricio Islas ya obtuvo su primera victoria, robándole a las Panteras Playa Alta. Lo que significó que el equipo de Gary tuviese que dormir en playa baja. Porque la disolución de un equipo eliminó a su vez el beneficio de playa media.

Ahora los televidentes y los dos equipos que quedan deberán descubrir si las decisiones que tomaron a la hora de elegir a sus nuevos miembros fueron acertadas o no. Porque una cosa es verlos de lejos y otra es tenerlos dentro del equipo aportando lo que son, lo que saben y así mismo sus deficiencias.

La competencia, por otra parte, se pondrá mucho más intensa, porque “La Isla: Desafío Extremo 2” ha entrado en su etapa final. Semanas le quedan a esta edición, porque el martes 2 de diciembre regresará a las pantallas de Telemundo “Exatlón Estados Unidos”, conducido por Frederik Goldenburg.

