Las águilas cada vez más fracturadas en “La Isla Desafío Extremo 2”

Las águilas son un equipo que vive en un constante sube y baja emocional. La verdad es que, aunque en las competencias han logrado mejorar de manera significativa, la verdad es que internamente están fracturadas. La traición de Julieta no le permite a la mayoría confiar en ella, mientras que Moi simplemente decide creer para no caer en conflictos.

La falta de confianza afecta de manera considerable. Por otra parte, entre ellos las deficiencias físicas pesan y las lesiones se están acumulando considerablemente, sobre todo en Moi, quien es el participante que menos puntos le ofrece a su equipo.

Estos puntos son los que le “sirven en bandeja de plata” a las panteras, el equipo más completo y competitivo de “La Isla”. Desafío Extremo 2″. Y es que así como las águilas, también están los tiburones, quienes al día de hoy no han logrado tomar decisiones sabias que le permitan a su equipo ser competitivo.

Las águilas deben nominar a Moi para poder avanzar y no cargar con un jugador, mientras que los tiburones deberían hacer lo mismo en relación a Ximena. Ningún equipo ha perseguido este objetivo; se han dedicado a tratar de hacer alianzas con las panteras con tal de proteger a participantes con quienes mejor se llevan y no a los que les son realmente efectivos en las pruebas.

Mientras las águilas y los tiburones sigan jugando sin proteger a sus verdaderos competidores, seguirán siendo presa fácil para las panteras.

