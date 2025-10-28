Fernanda Flores es la tercera desterrada de "La Isla: Desafío Extremo 2".

¡Desterrada! Fernanda Flores se convirtió la noche del 28 de octubre en la tercera desterrada de la competencia. “La Isla: Desafío Extremo 2” vio cómo los tiburones tomaban la peor de las decisiones al nominar a Fernanda y a Martín en una prueba cuya mínima posibilidad podía verlos afectados. Lo peor pasó; dicho grupo perdió a una de sus integrantes más vigorosas y ágiles.

Anoche quedó en evidencia que los tiburones no saben nada de estrategia y que, en lugar de jugar para ganar y prevalecer, parecen estar trabajando con vías para desaparecer.

Anoche, Christian de la Campa era el único nominado de las panteras, con el poder de salvar a uno de los nominados. Por lógica, su grupo jamás perjudicaría a uno de sus líderes y mejores competidores; lo salvarían sin duda. Solo esa premisa les permitía a los tiburones nominar a Ximena y lograr perder así a su eslabón más débil. ¡No lo hicieron!

Los tiburones están jugando en contra de sí mismos. Al menos eso parecen indicar sus acciones y toma de decisiones. ¿Será que Martín y Fernanda siempre tuvieron razón? ¿Será que José María Galeano sí tiene una alianza silenciosa con Gary Centeno, integrante de Las Panteras?

Solo el tiempo nos permitirá conocer la verdad, si los tiburones siguen perdiendo y no vuelven a ganar un medallón. Se exponen a la extinción. Si esto se cumple y Galeano se suma a las panteras y no a las águilas, entonces se podría creer que la paranoia de Martín y Fernanda nunca fue en vano.

