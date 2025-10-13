Programación semanal de las competencias en “La Isla: Desafío Extremo 2”

Telemundo, mediante sus redes sociales, compartió con el público televidente la programación semanal de competencias dentro de “La Isla: Desafío Extremo 2“. Hoy, por ejemplo, tendremos nuestro lunes de eliminación, en donde los nominados: José María Galeano, Ximena Herrera y Zoraida Gómez deberán enfrentar su destino dentro de la competencia.

Nievelis y Galeano se enfrentan en “La Isla: Desafío Extremo 2”

En la primera nominación contamos con dos participantes del equipo de los tiburones y uno de las águilas.

Una vez pasada la eliminación, los equipos protagonizarán martes de supervivencia. Los miércoles serán de castigo, jueves de nominación, viernes de revancha y domingos de poder.

La competencia nos ha entregado días duros en donde las lealtades se han podido construir, sobre todo entre las águilas y las panteras. Los tiburones llevan la ventaja en la competencia por playa alta y tótems.

Sin embargo, como equipo parecen tener discordia en temas de liderazgo. Lo cual termina perjudicándolos en temas de nominaciones y juicios. Aunque en la competencia su desempeño se mantenga firme e invencible.

Sigue Leyendo más de La Isla: Desafío Extremo aquí:

· Por recomendación médica, Elizabeth Gutiérrez se queda fuera de la prueba de hoy en “La Isla: Desafío Extremo 2”

· Así quedaron formados los equipos en “La Isla Desafío Extremo 2”

· Video: Elizabeth Gutiérrez sufre dolorosa y aparatosa caída en ‘La Isla: Desafío Extremo’